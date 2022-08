Patříte mezi milovníky Applu, ale rádi sledujete také počínání konkurenčních značek? Pokud ano, tak dost možná víte, že právě dnes představil Samsung nové generace svých dvou skládacích telefonů. Konkrétně jsme se tak dočkali představení Samsung Galaxy Z Fold4 a Samsung Galaxy Z Flip4. Jestliže vás svět ohebných telefonů zajímá, tak se pro vás rozhodně jedná o zajímavá zařízení. Pojďme se společně v tomto článku podívat na novinky a možnosti, které přináší.

Samsung Galaxy Z Fold4 a Z Flip4 oficiálně představeny

Oba dva nové modely, tedy Z Fold4 i Z Flip4, vypadají oproti svým předchůdcům velmi podobně. To znamená, že Z Fold4 je i nadále klasický telefon, který však můžete otevřít, díky čemuž získáte pracovní plochu o úhlopříčce 7.6″, což už zavání tabletem. Co se týká Z Flip4, tak se ve složeném stavu jedná o malý čtvereček, který se po otevření dostává do rozměrů klasického telefonu s úhlopříčkou displeje 6.7″. Tento model je velmi populární hlavně díky tomu, že připomíná staré „véčka“.

Podle podaných informací Samsung u těchto telefonů výrazně zapracoval na zpracování, což znamená, že jsou Z Fold4 i Z Flip4 aktuálně nejodolnější skládací telefony. Samotné tělo je zpracováno z hliníku, a to opět u obou modelů, a nechybí vnější sklo od Corning, které je ještě odolnější proti poškrábání a pádům. Stejně jako u předchozí generace skládacích telefonů s nimi Samsung přichází pár týdnů před představením nových iPhonů. Samsung dále doufá, že zanedlouho budou skládací telefony oblíbené stejně jako ty obyčejné, prozatím to tak ale vzhledem k prodejům a podílu na trhu nevypadá.

Samsung Galaxy Z Fold4

Nový Z Fold4 je vůbec prvním telefonem, který přichází s operačním systémem Android 12L. Tento systém je přesně určený pro telefony, které mají obrovský displej, v tomto případě tedy po rozložení 7.6″. Hlavní fotoaparát byl u Z Fold4 vylepšen a konkrétně nabízí rozlišení 50 MP, přibližovací objektiv pak zvládá až 30x přiblížení. Nasazeny byly také lepší senzory, které jsou schopné pojmout více světla a zařídí tak lepší fotografie ve špatných světelných podmínkách a noci. Vnitřní kamera se samozřejmě nachází, stejně jako u minulé generace, pod displejem. Co se týče její kvality, budeme si muset počkat na testy, jelikož doposud to nebyla žádná sláva.

Z Fold4 dále nabízí rychlonabíjení Super Fast, díky kterého se uživatelé dostanou na 50 % nabití za pouhých 30 minut (je nutné brát v potaz kapacitu baterie). Nechybí samozřejmě podpora S Pen, po kterém uživatelé dlouhou dobu volali. Nově nabízí Z Fold4 speciální stavový řádek, ve kterém se mohou zobrazovat oblíbené aplikace, uživatelé navíc mohou využívat různá gesta. Došlo dále k vylepšení displeje, který má větší světelnost a je schopný nastavit obnovovací frekvenci od 1 Hz do 120 Hz. Pokrok tedy vidět jde, nic zvláštního však oproti předchozí generaci nečekejte. Cena Samsung Galaxy Z Fold4 je 1799.99 dolarů (tj. 42 tis. korun + DPH a další poplatky).

Samsung Galaxy Z Flip4

Ohebné telefony ve stylu „véček“ jsou aktuálně nejoblíbenějšími ohebnými telefony a prvenství má v tomto ohledu předchozí generace Z Flip3. Nová generace Z Flip4 nabízí 6.7″ displej, který je s tím předchozím totožný. Oproti tomu je ale k dispozici větší baterie a dále došlo ke zmenšení pantu, který tak není tolik zřetelný. Co se týče fotoaparátu, tak u toho hlavního byl využit lepší senzor, který pojme až o 65 % více světla, takže si uživatelé užijí lepší snímky v noci. Nechybí ani možnost pro focení portrétních snímků.

Novinkou je pak funkce FlexCam, kdy displej ohnete jen napůl a jednoduše telefon položíte na stůl, díky čemuž je možné pořizovat fotky bez nutnosti telefon držet v ruce. Nový Z Flip4 má pak k dispozici několik dalších funkcí, když je zrovna zavřený. Uživatel může například v zavřeném stavu volat, využít video-hovor a odpovídat na zprávy. Stejně jako u Z Fold4 má i Z Flip 4 nabíjení Super Fast, takže zařízení zvládnete nabít do 50 % za pouhých 30 minut. Cena Samsung Galaxy Z Flip4 je 999.99 dolarů (tj. 24 tis. korun + DPH a další poplatky).

Samsung Galaxy Watch 5 (Pro) a Samsung Galaxy Buds 2 Pro

Společnost Samsung po boku dvou nových ohebných telefonů představila také novou generaci svých hodinek, a to konkrétně Galaxy Watch 5 a Galaxy Watch 5 Pro. Tyto hodinky oproti předchůdci mají nabídnout přesnější měření, nechybí pak ani nový senzor pro měření tělesné teploty. Došlo také ke zvětšení baterie a zrychlení nabíjení, zároveň by měly být hodinky o 30 % rychlejší oproti předchůdci. Verze Pro nabízí o 60 % větší baterii v porovnání s Watch 4, takže vydrží až 80 hodin na jedno nabití. Kromě toho mají i kvalitnější zpracování, takže jsou ideální pro jedince, kteří milují extrémní sporty. Cena hodinek je 279.99 dolarů, respektive 449.99 dolarů (tj. 6,5 tis. a 10,5 tis. korun).

Z rodiny příslušenství pak kromě hodinek představil Samsung i nová sluchátka Galaxy Buds 2 Pro. Nejdůležitější novinkou těchto sluchátek je inteligentní aktivní potlačení hluku. Konkrétně tak dokáží automaticky určit, pokud na vás někdo mluví s tím, že v takovém případě dojde ke snížení hlasitosti a hlas osoby bude propuštěn do vašich uší. K dispozici jsou ve třech barvách, a to bílé, černé a fialové. Vychází na 229.99 dolarů (tj. 5,5 tis. korun).