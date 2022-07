Apple opouští jeden z jeho špiček na vývoj čipů, ulovil ho Samsung

Zaměstnanecké řady Applu postihl v těchto dnech další nepříjemný odchod. Kalifornského giganta totiž opouští po více než devíti letech jeden z jeho čipových expertů Kim Woo-Pyeong. Možná ještě víc než jeho ztráta pak zamrzí to, za co Apple vyměnil. Kim totiž nastupuje ke konkurenčnímu Samsungu.

Kim nastoupil do Applu v roce 2014 poté, co dříve pracoval pro Texas Instruments a Qualcomm. O jaké přesně čipy se staral v Applu sice není bohužel zcela jasné, nicméně vzhledem k jeho minulosti ve Qualcommu by nebylo překvapením, kdyby se jednalo buď o klasické procesory řady A, nebo o vlastní 5G modemy, na kterých kalifornský gigant pracuje již pěkných pár let. Pokud se pravdivá druhá varianta, o to víc může Apple jeho odchod mrzet, jelikož s vývojem 5G řeší podle dostupných informací vývojové problémy, takže oslabení vývojového týmu by pozitivem rozhodně nebylo.

Co se týče Kimova působení v Samsungu, na starosti má mít zcela nové oddělení, které je však blíže nespecifikované. Nicméně vzhledem k tomu, že se jihokorejský gigant relativně nedávno rozhodl výrazně zainvestovat do vývoje a výroby čipů, aby byl schopný konkurovat velikánům v čele s TSMC, je jasné, že pracovních míst se rázem objevila celá řada. Nezbývá tedy než doufat, že si TSMC zachová svou vedoucí roli na trhu s polovodiči a Apple z ní bude i přes odchod jednoho z jeho důležitých mužů i nadále těžit.