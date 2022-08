Návštěva Taiwanu Nancy Pelosiové způsobila Applu další starosti s výrobou iPhonů 14 (Pro)

Apple se sice snaží dlouhodobě vystupovat jako společnost usilující o celosvětový mír, spravedlnost a celkově svět co nejvhodnější k životu, když jde však o peníze, evidentně ani on nemá problém se s těmito ideami rozloučit. Skvělým příkladem je i jeho nynější krok ve formě požadavku na dodavatele sídlící na Taiwanu ohledně toho, aby své produkty odesílané do zahraničí označovali podle čínských celních pravidel. V opačném případě by totiž hrozilo jejich zadržování, zevrubná kontrola a ve výsledku tedy finanční ztráty pro Apple pramenící ze zdržení. Tvrdí to alespoň zdroje asijského portálu Nikkei.

Vztahy mezi Taiwanem a Čínou jsou dlouhodobě velmi napjaté, jelikož si Čína území Taiwanu nárokuje. Pomyslný olej do ohně tohoto sváru pak minulý týden přilila předsedkyně americké sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová, která se – byť neoficiálně – rozhodla Taiwan navštívit a tím mu vyjádřit ve sporu s Čínou podporu. Tímto krokem totiž vyhrotila už tak napjaté vztahy nejen Číny s Taiwanem, ale taktéž Číny s USA, což se projevilo mimo jiné tím, že Čína začala daleko více dbát na jedno ze svých dlouhé roky trvajících pravidel ve formě nutnosti označování komponentů vyrobených na Taiwanu tak, že byly vyrobeny na území Číny. Pokud by se taiwanské společnosti nepodvolily, jsou zásilky zadrženy a je otázkou, jak by s nimi bylo nakládáno dál. Apple proto své dodavatele v čele s Pegatronem informoval o tom, že je nyní třeba postupy při odesílání komponentů striktně dodržovat.

Vyostření sporu mezi USA, Taiwanem a Čínou přichází z pohledu Applu v tu nejhorší možnou dobu. Již zhruba za měsíc budou totiž světu oficiálně představeny nové iPhony, které jsou pro Apple naprosto klíčovým produktem a které jsou tedy již nyní ve velkém vyráběny. Pokud by tedy jejich výroba kvůli špatným vztahům mezi zeměmi zaskřípala, znamenalo by to pro Apple velké finanční ztráty, které se kvůli akcionářům tak úplně nemůže dovolit. Je nicméně otázkou, jak by Apple reagoval ve chvíli, kdyby pomyslný nůž na krku kvůli výrobě telefonů neměl.