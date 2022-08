iPhone 14 (Pro) nabíjení se výrazně zrychlí

Jestli je za něco Apple dlouhodobě kritizován, je to rychlost nabíjení jeho iPhonů. Ty totiž na konkurenci jak z hlediska drátového, tak i bezdrátového nabíjení výrazně ztrácí a to již pěkných pár let. Letošek by však měl naštěstí tento nedostatek vcelku slušně změnit.

Nové zprávy z Asie získané údajně přímo z laboratoří Applu hovoří o tom, že se u iPhonů 14 i 14 Pro ificálně dočkáme zrychlení kabelového nabíjení ze 20W na 30W, přičemž neoficiální hodnoty by pak měly být ještě vyšší. Ostatně, už nyní uvádí Apple u iPhonů 13 Pro (Max) maximální rychlonabíjení pomocí 20W, avšak realita je taková, že iPhone zvládá přijímat až 27W. Lze tedy počítat s tím, že bychom se mohli u Maxe dočkat odhadem 35 až 37W, což už je relativně solidní rychlost.

Vzhledem k tomu, že se od letošních iPhonů neočekává žádné výrazné navýšení kapacity baterie, navýšení rychlosti nabíjení musí z logiky věci přinést kratší nabíjecí časy u všech iPhonů 14 (Pro). Zcela objektivně je nicméně třeba přiznat, že na konkurenci Apple stále stačit nebude. Asijští výrobci jsou totiž v současnosti schopni vyrábět telefony podporující více než 100W kabelové nabíjení, u kterého navíc garantují, že se ve zhruba dvouletém horizontu na živnosti baterie nepodepíše negativněji, než pomalejší varianty.