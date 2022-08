Applu uniklo datum představení iPhonů 14 (Pro)!

Přestože svět obecně ví, že se příští měsíc dočká představení nové generace iPhonů, pravdou je, že přesný termín zatím Apple drží oficiálně pod pokličkou. Jak se však nyní zdá, tato poklička nemá v žádném případě dokonalé těsnění, jelikož zpod ní termín unikl až k velmi přesnému leakerovi Maxi Weinbachovi, který se svými předpovědmi hned několikrát trefil v minulosti přímo do černého.

Max od svých zdrojů konkrétně zaslechl, že má Apple v současnosti v plánu představení iPhonů 14 (Pro) v úterý 6. září s tím, že iPhony by se pak měly začít prodávat v pátek 16. září – tedy v následujícím týdnu po jejich představení. Pokud se vám zdají termíny příliš brzké, pak vězte, že je Apple zvolil zcela záměrně, aby měl na prodeje iPhonů 14 (Pro) co možná nejvíce času – údajně si u nich totiž brousí zuby na prodejní rekord, pro který je však potřeba, aby byly telefony na pultech obchodů co možná nejdéle.

Bohužel, jelikož má Apple letošní představení iPhonů opět “odbýt” jen předtočenou Keynote, je pravděpodobné, že pozvánky na její sledování rozešle stejně jako tomu bylo v předešlých letech pouhých 7 dní předem. Pokud se tak stane, oficiálně by měly být zveřejněny v úterý 30. srpna, přičemž do té doby bude ohledně nových iPhonů ticho po pěšině – tedy alespoň ze strany Applu. Pár neoficiálních potvrzeních tohoto termínu se jistě ještě dočkáme.