Unikla fotka digitizéru iPhonů 14 Pro, potvrzuje největší designovou změnu za poslední roky

Přestože se nová generace iPhonů světu představí až za více než měsíc, s trochou nadsázky se dá říci, že po obrovském množství nejrůznějších úniků by je možná Apple měl začít rovnou prodávat, než na oficiálním odhalení opakovat informace, které svět už ví. Úniky navíc neustále přibývají a buď odhalují, nebo alespoň potvrzují další a další informace. Jeden poměrně velký nyní potvrdil největší designovou změnu za poslední roky – tedy minimálně, budeme-li se bavit o přední straně telefonu.

Od roku 2017 jsou jablíčkáři zvyklí na výřez v horní části displeje, ve kterém se skrývá přední fotoaparát, ale hlavně senzory pro Face ID. Že tento prvek projde letos u iPhonů 14 Pro výrazným upgradem se šušká již dlouhé měsíce, přičemž před pár hodinami zveřejnil velmi dobře informovaný leakera DuanRui fotku digitizéru, která upgrade potvrzuje. Je na ní totiž zřetelně patrná dvojice “průstřelů” v horní části panelu, kdy jeden je podlouhlý a druhý pak symetrický. V podlouhlém by se mělo skrývat vše potřebné pro Face ID, do kulatého pak Apple zřejmě skryje přední fotoaparát. Na fotku digitizéru se můžete podívat v galerii pod tímto odstavcem, kde je na první místě. Zbylé snímky jsou pak koncepty toho, jak by měla novinka vypadat.

Přestože bylo nahrazení výřezu průstřelem v displeji mnoha zdroji prorokováno řadu let dopředu, pravdou je, že podoba, pro kterou se nakonec Apple rozhodl, je poměrně diskutabilní záležitostí. Namísto malého průstřelu, který využívají androidí výrobci, se totiž rozhodl hned pro dva relativně výrazné, ale hlavně pak asymetrické průstřely, které působí na pohled možná trochu zvláštně. Vše je však samozřejmě o zvyku – vždyť i nynější výřez byl za svůj design tvrdě kritizován a je pravda, že i dnes mu mnoho jablíčkářů nemůže přijít na jméno.