Apple Watch 8 budou vypadat stejně jako loňský model

Letošní podzim by měl být pro fanoušky Apple Watch dost možná přelomový. Kalifornský gigant má totiž světu představit hned tři nové modely ve formě 2. generace SE, klasických Series 8 a zbrusu nových Apple Watch Pro. Bohužel se však zdá, že jediným zajímavějším modelem bude Pro.

S informacemi o tom, že nás u SE 2 a hlavně pak u Series 8 nečeká nic příliš zajímavého přišel před pár hodinami velmi přesný leaker ShrimpApplePro, který v loňském roce například prakticky 100% s předstihem odhalil informace ohledně Series 7. Tentokrát se leaker nechal slyšet, že má Apple u Series 8 v plánu nasazení zcela stejného designu co v loňském roce u Series 7, což jinými slovy znamená, že jediné Apple Watch Pro přinesou výraznější designový upgrade. Zároveň bylo znovu potvrzeno to, že se u řady Series již nepočítá s titanovým tělem, jelikož to se stane exkluzivním pro řadu Pro, a dokonce nedorazí ani dvě oblíbené barevné varianty ze Series 7 – konkrétně zelená a modrá. Apple Watch Series 8 si tak bude možné zakoupit jen v tmavě šedé, stříbrné, zlaté a červené barevné variantě v případě hliníku a v šedé a stříbrné u ocelových modelů.

Zde však špatné zprávy ještě nekončí. Nemilou informací související s novými Apple Watch Series 8 je totiž taktéž to, že u nich Apple údajně nenasadil žádný nový senzor pro měření zdravotních funkcí. Doposud se však nahlas hovořilo o tom, že se hodinky naučí snímat tělesnou teplotu, což je však nyní v ohrožení – tedy pokud se hodinky neučí teplotu měřit přes stávající senzory. Tak či tak, u řady Series nás čeká dle všeho další nudný rok a nezbývá než doufat, že nám jej řada Pro náležitě vynahradí.