Apple Watch Edition končí, nahradí je model Pro

Není žádným tajemstvím, že nás letos na podzim čeká představení zbrusu nového modelu Apple Watch ve formě Apple Watch Pro. Tím doplní Apple svou současnou nabídku, která obsahuje v současnosti jen dva typy Watch – konkrétně řadu Series a levnější řadu SE. Jak se však zdá, Apple Watch Pro dorazí částečně na úkor řady Series.

Od příchodu Apple Watch Series 5 v roce 2019 mají možnost jablíčkáři sáhnout po celkem třech typech těla – konkrétně po hliníkovém, ocelovém a titanovém, přičemž titanové modely jsou označovány jakožto Apple Watch Edition. Jedná se tedy o high-endový kousek, kterým byly v minulosti třeba i keramické či zlaté Watch. Po příchodu Apple Watch Pro však již Apple Watch Edition nebudou mít tak úplně význam a podle čím dál většího množství leakerů tak zaniknou. Keramika ani zlato se totiž Applu úplně neosvědčila a titan bude jakožto poslední materiál, který dává v tomto směru smysl, zabrán jiným typem Apple Watch. Štěpení produktové řady na vícero typů a podtypů by navíc ze strany Applu nedávalo příliš smysl ani z hlediska její přehlednosti.

Obecně se dá říci, že to, jak se Apple letos k Apple Watch jako takovým postaví, nám dost možná pomůže odkrýt budoucnost tohoto produktu pro nadcházejících pár let. Pokud se totiž podaří s Apple Watch Pro uspět a zároveň zabodovat s klasickými modely Series a SE, ověří si, že tu pro tři typy Watch prostor je a do budoucna tedy bude možná schopen naplnit uživatelská očekávání a požadavky mnohem lépe než kdykoliv předtím. Ostatně, přesně to se mu nyní daří i s iPhony, kterých vyrábí hned několik typů, ze kterých si každý vybere svého favorita.