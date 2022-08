Pomalá Wi-Fi iPhone: 5 tipů, které se mohou hodit

Pomalá Wi-Fi iPhone je problém, se kterým se čas od času může setkat každý uživatel jablečného telefonu. Co si budeme nalhávat, když je Wi-Fi pomalá, rozhodně to není nic ideálního a často to může způsobovat nemalé rozrušení. V případě, že se aktuálně s pomalou Wi-Fi na iPhonu potýkáte a již si nevíte rady, co s tím, tak jste tady naprosto správně. Podíváme se totiž na 5 tipů, díky kterým se vám může tento problém podařit opravit. Vrhněme se přímo na věc.