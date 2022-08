Objevilo se údajné schéma iPadu 10, vypadá naprosto šíleně

Za poslední roky se stalo již jakousi tradicí, že Apple na podzim kromě nových iPhonů či Apple Watch představí i novou generaci základního iPadu, přičemž ani letošek by v tomto směru neměl být výjimkou. Jak se však zdá, jablíčkáři by mohli být z výsledku tentokrát pořádně zklamaní. Z dřívějších úniků sice víme, že se Apple chystá nasadit u nového základního iPadu šasi s ostrými hranami, avšak výsledek by nakonec mohl být jiný než všichni očekáváme.

Portál MySmartPrice, který se v minulosti pyšnil jedním přesným 3D schématem chystaného Apple produktu za druhým, zveřejnil před pár hodinami schémata něčeho, co má dle něj být iPad 10. Zcela upřímně se však jedná o naprostou hrůzu, kterou by zřejmě chtěl jen málokdo. Hranaté šasi se sice u zařízení skutečně objevilo, zároveň však byly zachovány široké horní a spodní rámečky či Home Button. Na zádech tabletu je pak velký fotomodul, který vypadá trochu jako duální z iPhonů X či XS. Co se pak týče spodní strany, na ní je viditelný velký port, kterým by mohlo být USB-C. Na schéma se můžete podívat v galerii níže.

Ačkoliv vypadá na schématu údajný iPad skutečně nepovedeně, je třeba znovu zopakovat, že se jedná o schéma od zdroje, který v minulosti střílel přímo do černého. Byl to totiž právě portál MySmartPrice, který jako první odhalil v minulosti 3D schémata iPhonů 12, 13 či celé řady iPadů. Na druhou stranu má ale na kontě i přešlap v podobě hranatých Apple Watch. Nezbývá tedy než doufat, že schéma iPadu 10 se zařadí taktéž do kolonky jeho přešlapů a Apple tablet vytvoří po vzoru nynějších iPadů Air, byť samozřejmě s horšími technickými specifikacemi.