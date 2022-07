Applu unikly budoucí plány s iPady Pro, odstartují malou revoluci

Fanoušci iPadů Pro si v následujících letech alespoň dle informací, které se podařily získat velmi dobře informovanému analytikovi Rossu Youngovi přijdou na své. Apple se u nich totiž v žádném případě nechystá přešlapovat na místě, ale naopak u nich chystá pár hezkých upgradů, kterými přeběhne dokonce i iPhony.

Zdroje Younga potvrdily v první řadě to, že se Apple chystá u iPadů Pro nasadit v budoucnu pokročilé OLED panely, které by měly svými zobrazovacími schopnostmi překonat nynější mini LED poměrně zajímavé je pak to, že OLEDu věří Apple u iPadů dokonce natolik, že kvůli nim nechce nyní ani 11” modely upgradovat na mini LED, ale raději počká právě až na OLED, který dostanou všechny dostupné modely. To však není ani zdaleka tou nejzajímavější zprávou. Zdroje Younga totiž tvrdí mimo jiné i to, že Apple počítá u iPadů s implementací předního fotoaparátu a celého Face ID systému pod displej, což mu umožní zúžit rámečky. Toto řešení mají navíc přinést u iPadů dříve než u iPhonů, čímž tedy iPady odstartují de facto malou jablečnou revoluci. Ptáte-li se, proč tomu tak má být, odpověď je jednoduchá – implementace senzorů pod displej je prostorově poměrně náročná a u iPadů je tedy v tomto směru její nasazení jednodušší než v případě iPhonů. Jakmile se však Applu podaří celá technologie minimalizovat, dočkají se jí i ty. Jedním dechem se nicméně sluší dodat, že jakýkoliv přesnější časový rámec pro tato vylepšení neexistuje. Samotný Apple totiž počítá s nasazením v horizontu několika nejbližších let, v ideálním případě dvou až tří.