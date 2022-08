Mobilní World of Warcraft se ruší. Důvod je naprosto bizarní

World of Warcraft je pro některé z nás hra, která bude navždy v našich srdcích. Její začátky sahají až do roku 2004 a i nadále ji hraje více než 5 milionů zapálených hráčů. O tom, jakým směrem se však World of Warcraft v posledních letech ubírá, však raději mluvit nebudeme, byť se s každou expanzí modlíme, že to bude lepší a lepší. Před nedávnem herní studio Activision Blizzard, které za World of Warcraft stojí, představilo novou expanzi s názvem Dragonflight, a dokonce oznámilo také příchod dvou mobilních her z tohoto světa.

Letos v květnu jsme se dočkali vydání první této mobilní hry, která dostala název Warcraft Arclight Rumble. Pro většinu z nás to ale nebyla ta hra, na kterou jsme se tak těšili. Druhá hra měla totiž mít žánr MMORPG a všeobecně se měla podobat počítačovému World of Warcraft, akorát na mobilních telefonech. Pokud jste se stejně jako já na tuto herní pecku těšili, tak pro vás mám nyní špatnou zprávu – její vývoj byl totiž podle agentury Bloomberg kompletně zrušen. Ve zprávě stojí, že mobilní World of Warcraft byl ve vývoji již více než tři roky, ale studio Activision Blizzard se nebylo schopné s vývojářským partnerem NetEase dohodnout na financování. Proto nakonec došlo k rozhodnutí, že se celý tento projekt kompletně zruší.

Co si budeme nalhávat, rozhodně se nejedná o nejlepší řešení, a to jak pro oba subjekty, tak pro milovníky World of Warcraft. Celá situace je ale velmi zvláštní, jelikož Blizzard s NetEase spolupracoval již od roku 2009, kdy tato společnost distribuovala World of Warcraft pro Čínu. Jednalo se tak o dlouhodobé partnerství a většina z nás by očekávala, že se společnosti zvládnou domluvit, bohužel k tomu ale nedošlo. Podle dostupných informací se navíc chystala i třetí hra ze světa Warcraftu, která měla být ve stylu Pokémon GO a ve vývoji měla být již čtyři roky. V důsledku této neschopnosti se domluvit přišla o práci více než stovka vývojářů a jen minimum z nich bylo přemístěno do jiných interních oddělení, aby pracovali na ostatních projektech.