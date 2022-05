Mobilní hra ze světa Warcraftu oficiálně představena. Myslí tohle Blizzard vážně?

Pokud patříte mezi milovníky herního studia Activision Blizzard, popřípadě pokud pouze máte rádi legendární hru World of Warcraft, tak dost možná ještě nyní vstřebáváte představení nové expanze Dragonflight. Konkrétně došlo k jejímu představení zhruba před dvěma týdny a i když nám toho moc neřekla, tak si zasloužila obdiv a hráči jsou převážně spokojeni. A není se čemu divit, jelikož se vrací draci, kteří jsou nedílnou součástí World of Warcraft, navíc k tomu se děj konečně vrátí zpět do Azerothu. Kromě představení nové expanze většina z nás ve stejný den čekala také na uvedení slíbeného mobilního Warcraftu, který však nepřišel.

Dobrou zprávou ale je, že nakonec jsme se přece jenom dočkali. Před pár dny totiž bylo zveřejněno datum představení nové mobilní hry ze světa Warcraftu, které bylo stanoveno na včerejšek, tedy 3. května. Většina příznivců očekávala příchod pořádné strategie, která se měla podobat například milovanému Warcraftu III, jenž na počítačích pařilo mnoho z nás. Bohužel se ale nic takového neděje a příchod této očekávané mobilní hry je spíše velkým zklamáním. Hra dostala název Warcraft Arclight Rumble a ihned na první pohled si můžete všimnout toho, že se jedná prakticky o kopii Clash Royale a dalších podobných titulů. Ty jsou sice ve světě mobilních her nesmírně oblíbené, milovníci Warcraftu však prostě a jednoduše čekali úplně něco jiného. Na druhou stranu je už nyní prakticky jasné, že tato hra nejspíše začne vývojářům vydělávat o mnoho více peněz než například World of Warcraft, a to právě díky popularitě žánru.

Anketa Líbí se vám Warcraft Arclight Rumble? Ano 20,00 % Ne 60,00 % Nevím 20,00 %

Součástí Warcraft Arclight Rumble bude nespočet různých postaviček, které můžeme znát moc dobře z počítačových Warcraftů. Při hraní se budete moci přidat do jedné z celkově pěti různých frakcí – kromě Aliance a Hordy jsou k dispozici ještě frakce Beast, Undead a Blackrock. Hráči budou ve Warcraft Arclight Rumble moci bojovat v kampani pro jednoho hráče proti umělé inteligenci, samozřejmě ale nebude chybět ani režim více hráčů. Cílem v této mobilní hře je ovládnout celou mapu, na které hrajete. Toho docílíte sbíráním různých zdrojů, za které pak budete na mapu schopni umisťovat bojovníky, speciální věže apod. Samozřejmě nepůjde o bezhlavé klikání, naopak budete muset dobře přemýšlet, abyste vytvořili armádu, která společně bude co možná nejlépe fungovat. Warcraft Arclight Rumble bude k dispozici zdarma, samozřejmě zajisté s hromadou minitransakcí. Zanedlouho by měla být spuštěna první uzavřená beta verze hry s tím, že jak pro iOS, tak i pro Android má hra vyjít do konce letošního roku.