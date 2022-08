MagSafe se u iPhonů 14 dočká vítaného vylepšení

Když Apple u iPhonů 12 (Pro) představil mobilní verzi konektoru MagSafe, mnohé jablíčkáře tím doslova nadchnul. Pravdou je však to, že v loňském roce se – alespoň podle dostupných informací – žádného upgradu tento prvek nedočkal, byť zde prostor pro zlepšení rozhodně byl. Letošek by ale měl být v tomto směru jiný.

Leakerovi Jiroiku se podařilo od jeho zdrojů zjistit, že má Apple u iPhonů 13 (Pro) v plánu konkrétně nasazení silnějšího MagSafe z hlediska magnetické síly, díky čemuž by se tak měl stát využitelnější pro přichycení příslušenství například k různým držákům a tak podobně. Magnetická síla by se nicméně měla zřejmě měnit podle toho, jak silným magnetem bude disponovat připojované příslušenství. Díky tomu by tak neměl být i nadále problém například s odejmutím MagSafe nabíječky – ta by totiž měla díky tomuto systému držet na iPhonu stejně jako je tomu nyní.

Fotogalerie iPhone 14 Pro koncept - 1 iPhone 14 Pro koncept - 2 iPhone 14 Pro koncept - 3 iPhone 14 Pro koncept - 4 iPhone 14 Pro koncept - 5 Vstoupit do galerie

Bohužel, informace o silných magnetech jsou zároveň těmi jedinými, které v souvislosti s novým MagSafe zatím máme. Nedá se nicméně vyloučit to, že u něj Apple například i zrychlí bezdrátové nabíjení, které je ve výsledku alfou a omegou tohoto prvku. V současnosti lze díky němu nabíjet iPhone 15W, přičemž jakékoliv zrychlení by bylo v tomto směru rozhodně pozitivní.