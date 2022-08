Apple chystá nový MagSafe Battery Pack pro iPhone 14. Toto o něm již víme

Když Apple před pár lety představil světu MagSafe Battery Pack nebo chcete-li přídavnou MagSafe baterii pro nabíjení iPhonů 12 a 13, setkal se s rozporuplnými reakcemi. Za poměrně vysokou cenu totiž Apple nabízí powerbanku, která je z hlediska kapacity relativně malá a tedy pro uživatele lačnící po co největším nabití nevhodná. Právě to by se ale mělo s novou generací MagSafe Battery Packu, kterou Apple podle zahraničních zdrojů chystá pro iPhony 14, konečně změnit.

Zahraniční zdroje uvádí konkrétně to, že je v současnosti ve vývoji druhá generace MagSafe Battery Packu s většími rozměry, hmotností a logicky i kapacitou. Díky tomu by tak mělo být toto příslušenství schopné nabít iPhone daleko víc než je tomu nyní, byť samozřejmě na úkor určitého komfortu ve formě ztráty kompaktnosti. Nedá se nicméně předpokládat, že by se rozměrově Battery Pack zvětšil nějak vehementně. Přeci jen, velké zvětšení by s sebou ruku v ruce přineslo dehonestaci designu, čemuž se Apple bude chtít kvůli svým hodnotám vyhnout.

Kromě vyšší kapacity se u druhé generace MagSafe Battery Packu očekává i zrychlení nabíjení připojeného telefonu, jelikož právě rychlost první generace je taktéž mnohdy terčem kritiky. Jak moc si novinka polepší však bohužel zdroje neuvádí a my tak můžeme zatím jen hádat. Samozřejmě ale platí, že čím rychlejší nabíjení bude, tím to bude pro uživatele lepší.