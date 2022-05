5 důvodů, proč byste měli s iPhone využívat bezdrátové nabíjení

Jablečné telefony již po dobu několika let můžete nabíjet také bezdrátově, konkrétně od roku 2017, kdy jsme se dočkali představení iPhonů 8 a X. I přesto, že má bezdrátové nabíjení stále určité nevýhody, tak samozřejmě existuje také několik výhod, proč byste ho měli začít používat. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 5 důvodů, proč byste bezdrátovému nabíjení měli dát šanci a přestali jej zavrhovat.

Pěkný design bez kabelů

Většina uživatelů stále k nabíjení jablečných telefonů využívá klasický kabel. A nejen k nim, ale také k nabíjení Apple Watch, iPadu, MacBooku a dalších (jablečných) zařízení. Ve finále tak máte kabely úplně všude, největší problém je to ale samozřejmě na pracovním stole, který by měl zůstat co možná nejčistší, aby vás nerozptyloval. Pořízením bezdrátové nabíječky se můžete jednoduše prakticky všech kabelů zbavit. Navíc k tomu, nemusíte už vůbec řešit konektory – jednoduše si iPhone z nabíječky vezmete, jak se vám jen zlíbí, a poté jej opět položíte.

Je čím dál tím rychlejší

Mezi jednu z největších nevýhod bezdrátového nabíjení patří bezesporu rychlost. Je ale nutné zmínit, že za posledních několik let se rychlost bezdrátového nabíjení u chytrých telefonů zvětšila, a to významně. Některé konkurenční zařízení už můžete bezdrátově nabíjet výkonem desítek wattů. Jablečné telefony pak, co se obyčejného bezdrátového nabíjení týče, jsou schopné bezdrátově přijmout maximální výkon 7.5 wattu, což je nic moc. Na druhou stranu ale nesmíme zapomínat na MagSafe.

Nezapomeňte na MagSafe

Apple dlouhodobě věděl o tom, že pokud bude nadále podporovat pouze 7.5 wattové bezdrátové nabíjení, tak tím odradí mnoho zákazníků. A jak už to má tato společnost ve zvyku, tak vždy přijde s něčím extra – a platí to i u bezdrátového nabíjení. S příchodem iPhonů 12 jsme se totiž dočkali představení technologie MagSafe, která je založená na magnetech umístěných uvnitř zad jablečných telefonů. Maximální nabíjecí výkon prostřednictvím MagSafe je 15 wattů, což už je rozhodně minimálně zajímavé. Navíc k tomu se MagSafe využívá také u doplňků – například lze zmínit peněženky, držáky apod.

Fungují i s ostatními zařízeními

Pokud vezmeme v potaz klasické bezdrátové nabíjení Qi, tak ho podporuje každé zařízení, které je schopno bezdrátového nabíjení. To jednoduše řečeno znamená, že vám k bezdrátovému nabíjení prakticky všech zařízení postačí jen jediná nabíječka. Princip nabíjení je u všech zařízení stejný – pouze je položíte na nabíjecí plochu a o nic dalšího se nestaráte. A pokud byste se rozhodli pro zakoupení MagSafe, tak ani v tomto případě se nemusíte ničeho obávat. MagSafe bezdrátové nabíječky totiž umí také klasické Qi bezdrátové nabíjení, což znamená, že na nich nabijete jak starší iPhony bez MagSafe, tak také jakékoliv konkurenční zařízení.

Bezdrátové nabíjení je budoucnost

Do budoucna lze s bezdrátovým nabíjením rozhodně počítat, u jablečných telefonů konkrétně s MagSafe. Minimálně Apple má totiž nejspíše v plánu již během několika málo let představit iPhone, který bude kompletně bez jakýchkoliv konektorů. V roce 2016 tuto cestu Applu započal odstraněním sluchátkového konektoru a aktuálně už mu v cestě stojí prakticky pouze Lightning konektor. Podle některých dostupných zpráv to dokonce vypadá, že by měl Apple s plně bezdrátovým nabíjením přijít ještě před přechodem na USB-C, aby se mu mohl vyhnout – to je ale pouze spekulace. Tak jako tak je ale jasné, že je u iPhonů technologie MagSafe budoucností. Koupí MagSafe nabíječky tak rozhodne neprohloupíte, ba naopak se připravíte do budoucna.

