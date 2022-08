5 tipů, jak prodloužit výdrž baterie Macu s macOS 13 Ventura beta

Od představení nových verzí operačních systémů od Applu uběhly již dvě měsíce. Konkrétně jsme se dočkali představení iOS a iPadOS 16, macOS 13 Ventura a watchOS 9. Všechny tyto systémy jsou stále k dispozici v rámci beta verzí pro vývojáře a testery, každopádně existuje i mnoho obyčejných uživatelů, kteří si zmíněné systémy s předstihem nainstalovali, aby měli nové funkce k dispozici dříve. Jak už to tak ale bývá, čas od času se po aktualizaci mohou objevit problémy s výdrží či výkonem. Proto se v tomto článku podíváme na 5 tipů, jak prodloužit výdrž baterie s macOS 13 Ventura beta.

Většina z vás jistě ví o tom, že je na iPhonu k dispozici režim nízké spotřeby baterie. Málokdo ale ví, že tento režim přidal Apple nedávno i do macOS, takže je možné ho využít. Bohužel ale k němu není úplně jednoduchý přístup. Konkrétně musíte přejít do  → Nastavení… → Baterie , kde je pak možné provést v řádku Režim nízké spotřeby aktivaci. Je nutné zmínit, že v macOS Ventura nelze tento režim pouze klasicky vypnout a zapnout – můžete si ho aktivovat buď vždy, jen při napájení z baterie anebo jen při napájení z adaptéru.

Čím větší máte na Macu nastavený jas, tím více je displej náročný na baterii. Aby nedocházelo k nadměrné spotřebě energie, tak jablečné počítače disponují senzorem okolního světla, pomocí kterého pak systém intenzitu jasu upravuje. Pokud se vám jas na Macu automaticky neopravuje, nejspíše máte funkci vypnutou. Aktivaci provedete v  → Nastavení… → Monitory, kde přepínačem zapněte Automaticky upravit jas. Kromě toho můžete také nastavit, aby se automaticky snížil jas při napájení z baterie. Stačí přejít do  → Nastavení… → Monitory → Pokročilé… , kde pak přepínačem aktivujte Mírně ztlumit jas obrazovky při napájení z baterie.

Optimalizované nabíjení

Pokud chcete zajistit, aby baterie vašeho Macu vydržela co nejdéle, tak se o ni musíte náležitě starat. To znamená, že byste neměli Mac využívat v extrémních teplotách, kromě toho byste pak stav jeho nabití měli udržovat mezi 20 až 80 %. Pomoci vám s tím může funkce Optimalizované nabíjení, kterou aktivujete v  → Nastavení… → Baterie, kde u Kondice baterie klepněte na ikonu ⓘ, a poté zapněte Optimalizované nabíjení. Každopádně je nutné zmínit, že takto se nabíjení na 80 % omezí jen v případě, že to systém vyhodnotí za vhodné. Z toho důvodu doporučuji spíše instalaci aplikace AlDente, která nabíjení zatrhne na 80 % a nikoho se na nic neptá.