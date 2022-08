Jedna z nejbizarnějších her všech dob je nyní ke stažení zcela zdarma

Chcete stáhnout zdarma odpočinkovou hru? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, možná vás pobaví hra zvaná Lawn Mowing Simulator. Ta je nyní k dostání na Epic Games Store zcela zdarma. Vašim úkolem bude kosit trávu. Tvůrci se však velmi vynasnažili, aby tato jindy nudná činnost byla ve hře co nejzábavnější.

Postup ve hře je asi už nyní každému jasný. Zprvu máte k dispozici jen opravdu málo nářadí. Jak ale budete sekat více a více trávy, budete si moct kupovat stále lepší vybavení. Včetně lepších zahradních traktorů, přičemž k dispozici jsou zde i modely od licencovaných značek. Celkem je ve hře 12 traktorů, z nichž každý má své specifické vlastnosti s nimi spojené výhody/nevýhody. Co se samotného sekání trávy týče, musíte být opatrní a kosit pouze to, co je vašim úkolem. Jakmile zajedete do okrasných květin, je zle. Také musíte při sekání kontrolovat zátěž motoru či třeba kontrolovat nože. Celá hra se odehrává na britském venkově. Kromě sekání se také budete starat o svou firmu. Sídlo lze vylepšovat a dále je možné zaměstnávat lidi, nakupovat reklamu a spravovat účetnictví. Zamlouvá se vám na první pohled hra Lawn Mowing Simulator?

Hru Lawn Mowing Simulator stáhnete zde