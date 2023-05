Že partnerství mezi Microsoftem a Nvidií jen vzkvétá může potvrzovat i další nálož her Microsoftu v GeForce Now. Novinky jsou podporovány pouze u Steam verze. Do budoucna by měla přibýt možnost spustit hry koupené i v obchodu Microsoftu. Níže naleznete nové přírůstky.

Blooming Business: Casino

Plane of Lana

Warhammer 40,000: Boltgun

Above Snakes

Railway Empire 2

The Lord of the Rings: Gollum

Deathloop

Grounded

Lawn Mowing Simulator

Pentiment

The Ascent

Patch Quest