Žádná Evropa či USA: Budoucí čipy Apple Silicon vzniknou v Izraeli

Mysleli jste si, že se vývoj Apple produktů odehrává primárně v Severní Americe a Evropě? Pak pro vás máme zprávu, která váš pohled na věc změní. Budoucí čipy rodiny Apple Silicon totiž načnou ve velkém vznikat v izraelském Jeruzalémě.

S informacemi o vytvoření vývojového střediska čipů Apple Silicon přišel jako první na svém LinkedInu Elad Wertheimer, který pro Apple pracuje jako lovec talentů právě pro jeho divizi Maců. Podle příspěvku na výše zmíněné sociální síti zdem á Apple v plánu vytvořit vývojové středisko, které se bude podílet na vlajkových projektech v čele se špičkovými čipy Apple Silicon. Bližší informace však bohužel k dispozici nejsou a tak si můžeme jen domýšlet, v jakém časovém horizontu dorazí první Macy s rukopisem izraelských inženýrů.

Ptáte-li se, proč Apple vsází ve vývoji na Izrael, odpověď je poměrně jednoduchá. Ač se to ví relativně málo, již nyní kalifornský gigant provozuje v zemi dvě výzkumná a vývojová střediska s přibližně 2000 zaměstnanci. Do země se pak Apple dostal skrze svého viceprezidenta pro hardwarové technologie Johnyho Sroujiho, který ze země pochází a měl v ní tedy spousty vazeb. Začátkem letoška se pak objevily informace, že to byli právě Izraelci, kteří první Apple Silicony vyvinuli. Ač nelze říci, zda je to pravda či nikoliv, nyní je již prakticky jasné, že do budoucna odtud čipy řady M skutečně pocházet budou.