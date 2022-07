Apple loni testoval 27” iMac snů, z představení však nakonec sešlo

Prakticky ihned poté, co Apple světu loni představil 24” iMac s čipem M1 se začalo spekulovat o tom, kdy a zda vůbec dorazí jeho větší verze, která by zastoupila dosavadní 27” model. Ačkoliv se tak doposud nestalo a valná většina leakerů tvrdí, že klasický větší iMac už nedorazí (nepočáme-li iMac Pro), zdá se, že si s touto myšlenkou Apple ještě relativně nedávno přeci jen zahrával. Tvrdí to alespoň zdroje portálu MacRumors.

Podle dostupných informací měl Apple v průběhu loňského roku testovat hned tři prototypy většího iMacu osazené čipem Apple Silicon. První měl mít design starého 27” iMacu s tím, že do něj byl jen místo procesoru Intel vložen M1, druhým prototypem byl pak 27” iMac v designu 24” modelu taktéž s čipem M1 a třetím a suverénně nejzajímavějším prototypem byl 27” iMac s designem 24” stroje s XDR displejem, černým povrchem a čipem M1 Max. Právě třetí iMac by tedy takřka 100% bezezbytku naplnil velká očekávání mnoha jablíčkářů, jelikož těm by “jen” zvětšený 24” model s vyšším výkonem a elegantním černým tělem zcela určitě stačil. Ostatně, přesně tak vypadala i celá řada konceptů.

I přes intenzivní testování většího iMacu však nakonec z plánů na jeho dokončení a následné uvedení na trh sešlo, byť důvod je v tuto chvíli neznámý. Potenciálním vrahem větších iMaců je nicméně mnoha uživateli označován Mac Studio se Studio Displayem, které jsou v mnoha ohledech naprosto skvělé stroje a to za relativně dostupnou cenu (v poměru k výkonu). Na druhou stranu je ale pozitivní, že větší iMac evidentně zcela zavrhnut nebyl a určitá jiskřička na jeho příchod naděje tu tedy i nadále existuje.