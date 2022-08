5 tipů pro složky na domovské obrazovce iPhonu, které se vám budou hodit

Hromadné přesunutí

Chtěli byste si vytvořit složku a rovnou do ní přenést veškeré aplikace? Většina z vás by takto nejspíše přesouvala jednu aplikaci po druhé, což lze samozřejmě vydržet, pokud je aplikací málo. Avšak pokud je aplikací k umístění do složky mnoho, trvalo by to dlouho. Naštěstí je ale možné aplikace do složky přesunout hromadně. Stačí, abyste se přesunuli do režimu úprav, a poté chytněte prstem jednu ikonu aplikace. První prst i nadále držte na obrazovce, druhým prstem pak klepejte na další ikony, které chcete přesunout zároveň. Tímto se z vybraných ikon vytvoří „balík“, který pak můžete přesunout na samostatnou aplikaci a vytvořit tak složku, popřípadě přímo do již existující složky.