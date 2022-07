5 tipů jak zlepšit kvalitu zvuku AirPods Pro

AirPody jsou nedálnou součástí mnohých z nás. A není se čemu divit, jelikož nabízí perfektní funkce, společně se skvělým zvukem. Především dražší AirPods Pro pak nabízí několik parádních funkcí navíc, které rozhodně většina uživatelů ocení. Pokud se vám ale zdá, že vaše AirPods Pro nehrají úplně ideálně, a že by mohly hrát lépe, tak se vám bude hodit tento článek. V tom si totiž ukážeme 5 tipů, jak můžete kvalitu zvuku u AirPods Pro zlepšit.

Podobně jako v případě iPhonu či Macu, tak i AirPods dostávají časté aktualizace. U jablečných sluchátek se však nejedná o vyloženě operační systém, ale o firmware, což je svým způsobem zjednodušený operační systém. Apple se samozřejmě prostřednictvím těchto aktualizací stále snaží AirPods vylepšovat, a to nejen po stránce zvuku, ale i po stránkách dalších funkcí. Aktualizace se provede automaticky tehdy, kdy umístíte AirPods do pouzdra, které pak připojíte k napájení. Následně se ujistěte, že máte v dosahu iPhone připojený k internetu . Pak se aktualizace sama provede.

Vypnutí aktivního potlačování hluku

AirPods Pro disponují speciální funkcí aktivního potlačování hluku. Pokud tuto funkci aktivujete, tak začnou mikrofony naslouchat hluku z vašeho okolí s tím, že vám následně do uší přehrají přesně opačný zvuk, čímž dojde k potlačení. Mohlo by se zdát, že díky této funkci musí být zvuk ze sluchátek lepší, jenže opak je pravdou. Ve skutečnosti může totiž aktivní potlačení hluku vzhledem k náročnosti zvuk zhoršit, a proto jej zkuste vypnout. Stačí podržet nožičku jednoho z AirPodů, popřípadě přejděte do ovládacího centra, kde podržte prst na hlasitosti, a poté níže vypněte Hlukový filtr.