Součástí iOS 16 a dalších nových operačních systémů je konečně jedna z vymodlených funkcí – jedná se o možnost úpravy (a případě smazání) odeslané zprávy v rámci iMessage. Určitě už se někdy někomu z nás stalo, že jsme zprávu jednoduše odeslali špatně a nemohli jsme s tím nic dělat. V iOS 16 už se konečně nemusíme strachovat a malý i velký přešlap tak jednoduše během pár sekund vyřešit. Pravdou ale je, že Apple jednotlivé funkce v beta verzích zmíněných systémů neustále vyvíjí a mění je tak, aby byly lepší. Ve čtvrté beta verzi iOS 16, která vyšla před pár dny, jsme se dočkali změn i na poli úprav zpráv.

iOS 16: Jak zobrazit historii úprav zprávy

Pokud jste doposud v iOS 16 zprávu upravili, tak se nezobrazila historie těchto úprav, tudíž nebylo možné zjistit, co bylo napsáno předtím. To v některých lidech vzbuzovalo určité bezpečnostní problémy, jelikož by tato funkce mohla být zneužívána k měnění napsaného obsahu. Apple se tak rozhodl, že po provedení úprav zprávy bude možné zobrazit historii veškerých úprav. Pokud byste ji chtěli zobrazit, nejedná se o nic složitého, stačí postupovat následovně:

Prvně se na iPhonu s iOS 16 přesuňte do nativní aplikace Zprávy.

Jakmile tak učiníte, tak si rozklikněte konkrétní konverzaci, ve které chcete pracovat.

ve které chcete pracovat. Následně si najděte upravenou zprávu, u které chcete zobrazit historii úprav.

u které chcete zobrazit historii úprav. Pak už jen stačí, abyste pod touto zprávu klepnuli na modrý text Upraveno.

Tímto už se vám zobrazí veškeré předchozí verze konkrétní zprávy.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné ve čtvrté beta verzi iOS 16 zobrazit historii úprav konkrétní zprávy. I nadále platí, že uživatelé mohou zprávu upravit do 15 minut od odeslání. Je ale důležité zmínit, že na poli smazání odstranění zprávy došlo ke změnám. Zde už totiž neplatí limit pro smazání 15 minut, ale pouze 2 minuty. Limit pro odstranění 15 minut byl zbytečně dlouhý a 2 minuty rozhodně budou všem dostačovat, navíc i v tomto případě by mohlo docházet k tomu, že uživatelé budou schválně mazat starší zprávy, čímž vzniká bezpečnostní riziko. Takhle smažete opravdu jen tu zprávu, která byla poslána omylem.