5 věcí, kterých bychom se měli dočkat u nového iMacu Pro

Stejně jako nové MacBooky Pro by měl i chystaný iMac Pro přijít se zbrusu novým a kvalitním displejem, který bude využívat technologii mini-LED. Díky tomu získají uživatelé světlejší barvy, tmavější černou a vylepšené HDR. Počítá se samozřejmě i s technologií ProMotion, tedy adaptivní obnovovací frekvencí s až 120 Hz. Zároveň nesmíme zapomenout ani na úhlopříčku displeje, která zcela jistě nebude pouhých 27″ jako u minulého iMacu Pro, a to i vzhledem k 24″ iMacu. Očekává se obrazovka o úhlopříčce 32″, tedy stejně jako Pro Display XDR.

Výkonný čip…

Neočekává se, že bychom se nového iMacu Pro dočkali někdy v dohledné době, a tak automaticky padá i to, že by u něj Apple využil některý z čipů M1 či M2. Konkrétně je velmi pravděpodobné, že nový iMac Pro nabídne jako jeden z prvních čipy ze série M3, konkrétně by se mělo jednat o čipy M3 Pro či M1 Max. Co se týče nejvýkonnějšího budoucího čipu M3 Ultra, tak u toho zatím samozřejmě visí otazníky. Samozřejmě je prozatím složité určit, kolik jader CPU a GPU by tyto čipy měly mít, vzhledem k tomu, že prozatím nejsou „venku“ ani čipy M2 Pro a M2 Max. Jisté ale je, že se bude jednat o nesmírně výkonné stroje, které budou pro profíky jako dělané.