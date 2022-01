Nový iMac Pro má vypadat stejně jako loňský iMac M1. Známe už i jeho technické specifikace

Definitivní konec jedné dlouho trvající éry. Tak přesně takto půjde bez jakékoliv nadsázky popsat představení nové generace většího iMacu, kterou Apple nahradí ve své nabídce stávající 27” model. Ta by se měla představit zřejmě v závěru letošního roku s tím, že by měla zaujmout celou řadou svých vychytávek. Právě o těch se před pár hodinami rozpovídal i velmi dobře informovaný reportér Mark Gurman z Bloombergu, jehož zdroje patří mezi ty nejlepší ze všech.

V první řadě potvrdil Gurman spekulace týkající se designu, který má být velmi blízký tomu, který Apple použil i u 24” iMaců M1. To jinými slovy znamená hranaté tělo s minimální tloušťkou bez zaoblených linií a hlavně pak s relativně velkou spodní “bradou” pod displejem, na které však chybí logo Applu. Nový iMac má sice nést označení Pro, ale ve výsledku se nebude jednat o vyšší řadu velkého iMacu, jako tomu bylo třeba v roce 2017, kdy Apple právě vedle 27” iMaců výkonnější iMacy Pro představil. Namísto toho zde má Pro sloužit k odlišení velikostí i výkonu. O ten se má ve stroji starat čipset M1 Pro či M1 Max s tím, že například i RAM paměť by měly nové iMacy “kopírovat” od nedávno představených MacBooků Pro. Údajně se však počítá i s nasazením výkonnějšího čipsetu než jsou současné M1 Max nakonfigurovatelného s vyšší RAM pamětí.

Gurman rovněž potvrdil, že “okopírování” od MacBooků Pro se u iMacu dočká i displej, konkrétně pak jeho obnovovací frekvence. U stroje se počítá konkrétně s nasazením ProMotion, které umožní zobrazovat obsah až ve 120Hz, které mu zajistí perfektní plynulost. Co se pak týče technologie displeje, jednat by se mělo konkrétně o mini LED, které Apple v současnosti kromě MacBooků Pro využívá i u 12,9” iPadů Pro. Víc toho však bohužel zdroje nevynesly a nám tudíž nezbývá nic jiného než si na detaily novinek počkat až do jejich odhalení.

