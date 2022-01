Unikly detaily o novém základním MacBooku Pro, příjemně překvapí

Je tomu jen pár dní, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že Apple na letošní podzim chystá kromě nového MacBooku Air, Macu Pro či iMacu Pro i novou verzi levného MacBooku Pro. A díky informacím velmi přesného leakera dylanadkt o něm již dnes víme další zajímavosti, které určitě potěší.

Pokud jste měli obavy z toho, že Apple na základní MacBooky Pro poté, co světu ukázal modely s čipy M1 Pro a M1 Max zanevře, jste na omylu. Zdrojům leakera se totiž podařilo zjistit, že i pro tento model chystá Apple redesign a to dle všeho po vzoru 14” modelu. To jinými slovy znamená, že ze současných 13” povyroste novinka na 14” s tím, že v ní bude “jen” nová generace základního čipu řady M – konkrétně pak M2. Ten pak bude pohánět i novou generaci MacBooku Air, z čehož lze usuzovat, že se opět nebude jednat o čip s nutností výraznějšího chlazení. Jeho použití do těla 14” stroje stavěného i pro čipy M1 Pro a M1 Max by tak mělo zaručovat, že větráky snad ani neroztočí.

Co se týče termínu odhalení, zdroje opět potvrdily druhou polovinu letošního roku s tím, že jako nejpravděpodobnější termín se jeví říjen či listopad a Keynote, která v těchto měsících se zaměřením na Macy velmi pravděpodobně proběhne. Apple však může svět samozřejmě překvapit i o poznání dříve a vytasit se se stroji hned, jakmile je bude schopen vyrábět v dostatečném množství a kvalitě.