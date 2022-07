Jeden z nejslavnějších režisérů světa natočil svůj první videoklip pouze na iPhone. Podívejte se na výsledek

iPhony jsou dlouhodobě označovány za jedny z nejlepších nástrojů pro focení a natáčení, které se mohou běžným smrtelníkům dostat do ruky. Není se proto čemu divit, že jsou čím dál tím častěji využívány filmaři pro částečnou či úplnou tvorbu jejich filmů, seriálů nebo třeba hudebních videoklipů. Právě pro natočení videoklipu na iPhone se nyní rozhodl i jeden z nejslavnějších filmových režisérů všech dob Steven Spielberg stojící třeba za Jurským parkem.

Pro Spielberga byl videoklip hned dvojí premiérou. Jednak totiž doposud videoklip nenatáčel a jednak zatím nenatáčel nic ani na iPhone – tedy alespoň pro profesionální účely. I tak se však s výzvou popral na výbornou, o čemž se můžete ostatně přesvědčit sami pod tímto odstavcem, kde je videoklip ke zhlédnutí. Vznikl konkrétně pro novou skladbu zpěváka a textaře Marcuse Mumforda, který je zejména v USA poměrně oblíbený.

Na jaký iPhone Spielberg videoklip natáčel sice není v tuto chvíli jisté, nicméně vzhledem k prvotřídní stabilizaci obrazu se jedná buď o některý z novějších modelů disponující stabilizací posuvem senzoru, nebo o využití externího stabilizátoru, přičemž v takovém případě by bylo možné natáčet na jakýkoliv iPhone. Obecně ale samozřejmě platí, že profesionální videa pro komerční účely bývají většinou natáčena na to nejlepší, co je momentálně k dispozici – tedy v současnosti iPhony 13 Pro (Max). Bylo by proto velkým překvapením, kdyby tomu bylo tentokrát jinak.