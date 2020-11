6 skvělých triků, které vám pomohou ozvláštnit focení a natáčení na iPhone

Většina z nás potřebuje v životě něco tvořit. Je jedno, zdali to jsou články na Apple magazín, obrazy, anebo třeba fotografie. Pokud patříte do poslední jmenované skupiny jedinců a největší radost vám dělá focení, tak v současné době už ani nepotřebujete pro kvalitní fotografie vlastnit zrcadlový fotoaparát za několik desítek tisíc. Bez problémů vám postačí novější iPhone – výrobci smartphonů se totiž v současné době neustále předhání v tom, kdo vykouzlí lepší fotografie. Apple je v tomto žebříčku na jednom z prvních míst, a to především také díky softwarovým úpravám. Při focení je každopádně důležité mít nápad – pokud jej nemáte, tak je vám sebelepší fotoaparát k ničemu. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 6 nejlepších triků, které můžete využít při focení iPhonem.

Video pozpátku

Pokud se vám podařilo natočit nějaké video, tak jej můžete vyzkoušet spustit pozpátku. Jedná se o jeden z nejznámějších triků, díky kterým můžete vytvořit opravdu zajímavé záběry. Vyobrazit tak můžete například vodu, která může „padat vzhůru“, anebo třeba auta jezdící pozpátku. Samozřejmě se aplikace tohoto efektu nehodí ve všech případech a je nutné prvně na určité video efekt vyzkoušet. Chcete-li nějaké video spustit pozpátku, tak k tomu můžete využít hned několik aplikací – například Reverse Movie FX, ve které je celý tento proces ideální.

Ze scény na scénu

U různých klipů či jiných videí se můžete čas od času setkat s efektem, kterému si říká whip pan. Pokud bychom měli tento název efektu přeložit do češtiny, tak se jedná o rychlý přesun z jedné scény na druhou. Tento efekt můžete sledovat v různých reklamách, například když jeden člověk něco hodí, během hodu se změní scéna a najednou onen předmět chytí osoba druhá. Jestliže chcete natočení whip pan efektu vyzkoušet, tak berte na vědomí, že je důležité využít vždy stejný formát videa, dále musí být video vždy ve stejném směru, a také ve stejné rychlosti. Pokud se tohle naučíte, tak budete i na iPhonu schopni tvořit velmi zajímavé a úchvatné klipy. Rozhodně to ale nevzdávejte po prvním nepovedeném pokusu.

Rychlá změna ostření

Čas od času se můžete setkat s určitým videem, ve kterém dojde k rychlé změně ostření. Například můžete sledovat nějaké video, ve kterém je zaostřeno na popředí. Poté se však začne dít něco v pozadí, například nějaký člověk začne na scénu v popředí reagovat, a v tomto případě se ostření přepne právě do pozadí. iPhone jako takový si na vše ostří sám automaticky, každopádně to ale neznamená, že byste nemohli využít manuálního ostření. Pokud na iPhone něco natáčíte a chcete změnit bod ostření, tak stačí, abyste na displeji na požadované místo při točení klepnuli. Ostření se automaticky přizpůsobí onomu místu, na které jste klepnuli. Jestliže se vám podaří ostření změnit rychle, tak můžete vytvořit skvělé videoklipy.

Naklonujte se

V různých hudebních klipech, anebo třeba opět v reklamách, se můžete setkat se scénou, ve které se nachází jeden člověk hned několikrát, jako by byl naklonovaný. V tomto případě rozhodně nedochází k maskování několika lidí, aby vypadali stejně jako vybraná postava. Konkrétně se v tomto případě využívá vrstvení, kdy natočíte hned několik klipů najednou s tím, že se pokaždé nacházíte na jiném místě, a poté části jednotlivých videí naskládáte na sebe, tedy navrstvíte. Nutno ale podotknout, že ne každá aplikace umí s vrstvami pracovat. Sáhnout můžete například po aplikaci Video Star, k dispozici jich je ale o mnoho více. Pak už jen stačí vzít stativ, připevnit iPhone a pustit se do vytváření vrstev, které se poté spojí do jednoho videa.

Kreativní přechody

Pokud chcete spojit dohromady několik videí, tak mezi jednotlivé záznamy můžete ve většině editačních aplikacích vložit přechody. Pravdou ale je, že tyto přechody, které aplikace nabízí, už jsou relativně nemoderní a využívají se doopravdy jen zřídka. V současné době se kameramani při toční různých klipů snaží efekt přechodu vytvořit již při samotném natáčení a nikoliv při úpravách. Zaměřit se v tomto případě stačí na nějaký objekt a začít pohybovat kamerou na nějakou stranu. Můžete například zaostřit na lahev, a poté kamerou pohybovat shora dolů. V druhém záznamu, na jiné scéně, pak opět zamiřte na lahev a snažte se provést naprosto stejný pohyb, tedy shora dolů, a to při stejné rychlosti. Pokud pak v editačním programu takto dvě videa spojíte, tak byste měli získat perfektní kreativní přechod.

Pořádná stabilizace

Co si budeme nalhávat – asi nikdo z nás nemá rád roztřepaný obraz. Třepajícímu se obrazu lze předejít hned několika způsoby. Kromě toho, že například iPhone nabízí optickou stabilizaci, tak lze využít také stativů, gimbalů a dalších pomůcek. K dispozici je také softwarová stabilizace, ta ale často není úplně ideální. Stativ můžete využít při focení nějaké statické scény, každopádně pokud se chcete při natáčení pohybovat, tak budete muset vsadit na tzv. gimbal. Jedná se o nástroj, který dokáže v reálném čase prostřednictvím gyroskopů a dalších technologií stabilizovat obraz. Stačí tedy váš iPhone do gimbalu připevnit, zapnout jej a je hotovo – o nic víc se nemusíte starat a výsledný obraz bude vždy perfektně ostrý a plynulý.