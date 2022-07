Google Maps dostaly na iPhonech novou extrémně užitečnou funkci

Navigační a mapové aplikace jsou v současné době na opravdu vysoké úrovni. Vybrat si můžete z hned několika poskytovatelů – mezi ty největší patří bezesporu Google, poté můžeme zmínit ještě například Apple, Sygic a další. Všechny tyto společnosti se samozřejmě snaží své navigační aplikace neustále různými způsoby vylepšovat, všeobecně se ale nejspíše shodneme na tom, že právě Google Maps jsou jedničkou v oboru. I takové Apple Mapy se v poslední době neskutečně vyšvihly, kalifornský gigant však u nich spoléhá na novinky trošku jiného rázu, z nichž bohužel většinu v Česku nemůžeme využít.

Google Maps přichází s novými funkcemi a možnostmi relativně často, a pokud patříte mezi uživatele této aplikace, tak pro vás mám dobré zprávy. Skvělé novinky totiž Google do svých map připravil i nyní a uživatelé je budou schopni využít mimo jiné ve spojení s létem a letními aktivitami. Jak jistě většina z vás ví, tak skrze Google Maps mohou uživatelé s jinými uživateli sdílet svou polohu, což se hodí v nespočtu různých situací. Google se však nyní rozhodl tuto funkci posunout ještě o kus dál a přichází s oznámeními o poloze. Prostřednictvím této funkce může být uživatel informován o tom, když se jiný uživatel, který sdílí polohu, dostaví či opustí vybrané místo. To můžeme na Apple zařízeních již znát, a to z nativní aplikace Najít.

Skvělým příkladem využití nám může být například letní koncert, který chcete navštívit společně se skupinou přátel. Pokud spolu navzájem budete sdílet polohu a nastavíte si tuto novou funkci, tak ihned zjistíte, kteří členové party již dorazili na místo a budete se moci rychle sejít. Popřípadě tuto funkci můžete využít třeba v rodině tehdy, pokud budete chtít být informováni o tom, že se někdo v pořádku dostavil domů. To ocení především starostlivé maminky, ale i kdokoliv jiný. Google samozřejmě myslel i na soukromí uživatelů, a pokud si u vás někdo nastaví upozornění na dostavení se či opuštění vybraného místa, tak o tom budete informováni. Navíc k tomu budou uživatelé kromě kompletního vypnutí polohy schopni nastavit, aby někteří uživatelé zmíněná upozornění jednoduše nastavit nemohli. Tato nová funkce se již nyní dostává mezi všechny uživatele, a to jak na zařízení s Androidem, tak s iOS.

Google Maps stáhnete zde