8 tipů a triků v Google Maps na iPhone, o kterých jste nejspíše nevěděli

Google Maps je navigační aplikace, která nejspíše nechybí v iPhonu každého z nás. Jedná se o jednu z nejpopulárnějších a nejkvalitnějších navigačních aplikací, které si vůbec můžete pořídit. Největší předností Google Maps je obrovská databáze všemožných firem, kromě toho lze samozřejmě získávat informace o situaci na trase v reálném čase a mnoho dalšího. Mapy od Googlu jsou plné všemožných tipů a triků a v tomto článku se společně podíváme na 8 z nich, o kterých jste nejspíše nevěděli.

Sdílejte svou cestu

Když za někým jedete a nechcete jej neustále informovat o tom, kde se nacházíte a kdy přijedete, tak dotyčnému můžete svou cestu sdílet. Pro sdílení polohy spusťte v Google Maps navigaci, a poté vytáhněte nahoru spodní nabídku. Zde pak zvolte možnost Sdílet údaje o trase a vyberte si osobu. Pokud se v seznamu nenachází, stačí klepnout na Další možnosti a vybrat sdílení jiné osobě či v jiné aplikaci.

Zkontrolujte zaneprázdněnost trasy či místa

Chystáte se někam vyjet a chtěli byste zjistit, jak je na tom trasa, potažmo cílové místo, co se týče zaneprázdnění? I tato data si můžete v Google Maps zobrazit. Pro zobrazení informací o provozu stačí vyhledat trasu, a poté si v jejím náhledu vytáhnout nahoru spodní menu. V případě, že byste chtěli zobrazit informace o zaneprázdněnosti nějakého podniku, tak si ho vyhledejte, a poté v jeho profilu sjeďte níže, kde už najdete graf . Zde si mimo jiné můžete i listovat mezi jednotlivými dny a zjistit, kdy je zde nejméně lidí.

Nechte si odesílat oznámení o oblíbených oblastech

V rámci Google Maps si můžete přidat vybrané oblasti do seznamu oblíbených a následně z nich dostávat různé aktualizace a oznámení. Pro aktivaci těchto oznámení klepněte vpravo nahoře na ikonu vašeho profilu, a poté přejděte do Nastavení → Spravovat oblasti. Zde klepněte na + Přidat oblast v kategorii Oblasti, které vás zajímají a vyhledejte si je. Z těchto oblastí vám pak budou zasílány různé informace.

Zkontrolujte čas trasy do budoucna

Vzhledem k tomu, že dokáží Google Mapy pracovat s informacemi o provozu, tak si dopředu můžete zobrazit také informace o délce trvání trasy v určitý den a v určitou hodinu. Pokud se totiž rozhodnete nějakou trasu jet v noci, tak je jasné, že provoz bude menší než o půl třetí odpoledne ve všední den. Pro zobrazení této informace si vyhledejte trasu, poté stiskněte vpravo nahoře ikonu tří teček a z menu vyberte Nastavit čas odjezdu/příjezdu. Pak si datum a čas zvolte a sledujte, jak se čas trasy mění.

Nastavte si předvolby pro restaurace

Co se restaurací týče, každý z nás má nějaké preference – někdo je například vegetarián, někdo nemá rád alkohol. Dobrou zprávou je, že i tyto předvolby si v Google Maps můžete nastavit tak, aby s tím aplikace počítala. Učiníte tak klepnutím na ikonu vašeho profilu vpravo nahoře, a poté přejitím do Nastavení → Spravovat předvolby → Dietní omezení, kde si nastavte podle potřeby Bez alkoholu, Bezlepková strava, Halal, Košer, Veganská strava a Vefetariánská strana.

Automatická aktualizace offline map

Mnoho z vás jistě ví, že si v Google Maps můžete stáhnout určitou část map pro offline použití, což se rozhodně hodí. Trasy se však neustále mění, takže se může stát, že se za nějakou dobu mapa stane neaktuální. Naštěstí ale existuje možnost pro automatickou aktualizaci offline map. Pro aktivaci klepněte vpravo nahoře na ikonu vašeho profilu, a poté z menu vyberte Offline mapy. Pak vpravo nahoře klepněte na ikonu ozubeného kola a aktivujte Automaticky aktualizovat offline mapy. Zvolit si níže můžete i stahování přes mobilní síť.

Odešlete trasu z Macu na iPhone

Patříte mezi jedince, kteří si výlet či trasu raději plánují na větším displeji vašeho Macu či počítače? Pokud ano, tak byste měli vědět, že si z počítače následně můžete trasu jednoduše přenést do iPhonu. Stačí, abyste v detailu trasy či místa klepnuli na Odeslat do mobilního telefonu. Následně si vyberte způsob pro odeslání, a to buď přímo, anebo skrze telefonní číslo či e-mail. Následně už jen stačí trasu na iPhonu přijmout, čímž se kompletně zobrazí. Pro využití je nutné být přihlášen ke stejnému Google účtu.

Aktivujte si anonymní režim

Google Maps, stejně jako jiné aplikace od Googlu, samozřejmě sledují vaší aktivitu a chování. Tato nasbíraná data jsou pak využívána k přesnějšímu cílení míst, která by vás mohla zajímat. Někdy se ale můžete ocitnout v situaci, kdy nechcete být sledováni. V takovém případě stačí aktivovat anonymní režim, a to klepnutím na ikonu profilu vpravo nahoře, a poté vybráním Zapnout anonymní režim.