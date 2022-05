Aby váš iPhone fungoval správně, tak je nutné, abyste s ním dobře zacházeli. Jedná se samozřejmě o zařízení, které by mělo sloužit vám a nikoliv naopak, ve skutečnosti je ale v tomto případě nutné najít nějakou rovnováhu. Mezi nejvíce náchylnou součást iPhonu rozhodně patří baterie, která se může různými způsoby poškodit, čímž může dojít ke zničení telefonu, popřípadě rovnou k požáru. Dost možná už jste o nějakém podobném případě, kdy baterie uvnitř iPhonu začalo hořet, slyšeli. Pojďme se proto společně podívat na 5 tipů jak zajistit, aby váš iPhone nezačal hořet.

Zkontrolujte stav baterie

Vytáhli jste váš iPhone po dlouhé době z šuplíku? Pokud ano, tak před použitím byste měli okem zkontrolovat jeho stav. Stará baterie se totiž může při nepoužívání nafouknout, což je problém. Všimnout si toho můžete prakticky ihned, bez rozebírání. Vzhledem k tomu, že je uvnitř jablečného telefonu k dispozici opravdu málo místa, tak při nafouknutí baterie putuje směrem nahoru a vytlačuje displej. Pokud tedy vidíte, že je displej prohnutý směrem nahoru, popřípadě pokud pozorujete jinou výraznou deformaci těla, tak takové zařízení odložte.

Vyhněte se vysokým teplotám

Je prokázáno, a věnovali jsme se tomu i v jednom z našich článků, že z největší části škodí baterii především vysoké teploty. Výrobci o tom samozřejmě ví a snaží se vysokým teplotám předcházet dobře řešeným chlazením, to ale prostě a jednoduše nikdy úplně ideální. Vysoké teploty vznikají při nadměrném zatěžování hardwaru, a pokud se teplota dostane nad určitou hranici, automaticky dochází ke snížení výkonu, aby nedošlo k přehřátí. Kromě toho se zařízení může rázem ocitnout ve vysokých teplotách tehdy, pokud ho necháte třeba na přímém slunci. Úplné kombo pro co nejrychlejší odrovnání baterie představuje hraní her na přímém slunci. Neustále se tedy iPhone snažte držet v ideální teplotě, abyste eliminovali riziko poškození zařízení či požáru.

Nevyužívejte neoriginální příslušenství

Apple si za originální příslušenství v podobě kabelů a nabíjecích adaptérů nechá pořádně zaplatit – o tom žádná. To ale nutné neznamená, že byste neměli přejít na čínské tržiště a objednat si ten nejlevnější kabel a adaptér, který najdete. Apple totiž vybraným výrobcům poskytuje certifikaci MFi, která zaručuje 100% kompatibilitu a kvalitu příslušenství. Tyto kabely a adaptéry s MFi jsou často o dost levnější než originální Apple příslušenství, funguje ale naprosto stejně. Rozhodně se tedy vyhněte využívání neoriginálního příslušenství, které způsobuje požár asi nejčastěji. Buď dochází k tomu, že vzplane samotný adaptér, anebo z důvodu nekvalitního adaptéru vzplane zařízení.

Nabíjejte na vhodném místě

iPhone se mimo jiné zahřívá také při nabíjení – a dvojnásob to platí, pokud využíváte rychlo-nabíjecí adaptéry. I v tomto případě s nadměrným teplem musíte jednoduše počítat. To znamená, že byste zařízení neměli nabíjet na přímém slunci, popřípadě na jakémkoliv jiném místě, kde je iPhone vystavený většímu teplu. Kromě toho se nedoporučuje jablečný telefon nabíjet přes noc pod polštářem, jelikož se odsud nemá teplo kam dostat a může docházet k přehřátí. iPhone se samozřejmě při vysokých teplotách automaticky vypne, pokud je však baterie stará či tzv. načatá, tak riskujete větší problém. Nabíjet byste tak iPhone měli třeba na nočním stolku, popřípadě kdekoliv jinde na vzduchu.

Jak je na tom kondice baterie?

O tom, v jakém stavu je baterie uvnitř vašeho iPhonu, dokáže informovat Kondice baterie. Jedná se o speciální kategorii v předvolbách baterie, kde si konkrétně můžete nechat zobrazit procentuální údaj maximální kapacity baterie. Všeobecně platí, že pokud je kondice baterie pod 80 %, tak byste ji již měli nechat vyměnit, jelikož je stará a nadměrně používaná a nemusí tak fungovat úplně ideálně. Pro zjištění kondice baterie stačí přejít do Nastavení → Baterie → Kondice baterie. Výměnou baterie si zajistíte nejen nižší riziko poškození a vzplanutí, hlavně ale získáte o dost delší výdrž na jedno nabití.