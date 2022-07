Apple to s auty myslí vážně, počet patentů pro ně za poslední roky je toho důkazem

V souvislosti s Applem se již mnoho let hovoří o potenciálním představení jeho vlastního automobilu, který by měl nabízet přelomové technologie v čele s autonomním řízením, pokročilými ovládacími prvky a celou řadou dalších vychytávek. Že práce na tomto projektu skutečně probíhají nebo je má minimálně Apple v hlavě nyní potvrdila analýza společnosti Intellectual Property Landscape, které se na zaměřila konkrétně na patenty související s automobily. Výsledek je poměrně překvapující.

Analytikům se podařilo zjistit, že od roku 2000 si Apple zaregistroval nejméně 248 patentů souvisejících s automobily. Slovo “nejméně” je tu pak velmi důležité, jelikož mnohé patenty ještě nemusely být zveřejněny a tudíž se k nim neddá dostat. Poměrně zajímavé je pak to, že v posledních letech patentových přihlášek strmě přibývá – například v roce 2017 jich dorazilo 66. Práce na vývoji či minimálně plánování prvního vozu z dílny Applu se tak zdají být i z tohoto úhlu pohledu čím dál pravděpodobnější.

Fotogalerie Apple Car koncept - 9 Apple Car koncept - 10 Apple Car koncept - FB Apple Car koncept - 1 Apple Car koncept - 8 Apple Car koncept - 2 Vstoupit do galerie

Kdy přesně bychom se mohli prvních plodů tohoto ambiciozního projektu dočkat je v tuto chvíli vzhledem k jeho extrémní komplikovanosti prakticky nemožné předpovědět. Přední zdroje v čele s Markem Gurmanem či Mingem-Chi Kuem nicméně uvádí, že by se tak mohlo stát už v roce 2025. Ten je však stále relativně daleko a je proto samozřejmě možné, že se leccos do té doby změní a to jak v pozitivním, tak i negativním slovasmyslu.