5 nejčastějších chyb, které dělají noví uživatelé iPhonů

Špatné udržování zdraví baterie

Baterie, která se nachází uvnitř vašeho iPhonu (a v dalších zařízeních), je spotřební zboží. To znamená, že postupem času a využíváním ztrácí své vlastnosti. Abyste udrželi zdraví a kondici baterie v nejlepším stavu, tak je nutné, abyste se k ní chovali správně. Primárně byste se měli vyvarovat využívání zařízení v extrémních teplotách, kromě toho byste baterii měli udržovat v rozmezí nabití od 20 do 80 %. I mimo tohle rozmezí bude baterie samozřejmě fungovat, avšak dochází k rychlejšímu stárnutí baterie. S udržením nabití do 80 % vám může pomoci funkce Optimalizované nabíjení, kterou aktivujete v Nastavení → Baterie → Kondice baterie.