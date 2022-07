Odborník prozradil, jak moc si výkonnostně polepší iPhone 14 Pro oproti loňské generaci

Jestli se na něco lze v případě iPhonů každoročně spolehnout, je to bezesporu to, že se výkonnostně neustále zlepšují – byť čas od času poměrně zanedbatelně. A jelikož je výkonnostní zlepšení čeká i letos, rozhodl se jako již tradičně expert Jason Cross zanalyzovat nynější možnosti Applu a z nich vyvodit, jak moc si iPhony letos polepší.

Nutno podotknout, že si Cross vzal na paškál tentokrát jen iPhony 14 Pro, jelikož jen ty mají podle dostupných informací dostat nový procesor Apple A16 Bionic. Levnější řada 14 se má pro letošek spokojit “jen” s loňskými čipy A15 Bionic, které jsou však výkonnostně velmi zdařilé a tudíž není důvod k obavám z toho, že by snad nestačily. Co se pak týče samotného výkonnostního nárůstu, Cross je přesvědčen o tom, že díky přijetí nejnovějšího výrobního procesu pro 5nm čipy a zároveň nasazení rychlejšího typu RAM paměti (konkrétně LPDDR5) by si měly iPhony 14 Pro oproti předešlé generaci z hlediska CPU polepši zhruba o 15 %. Výrazně zajímavější skok nás pak čeká u grafického výkonu, který by se měl zlepšit o 25 až 30 % a to zejména kvůli výraznému vylepšení fotoaparátu, který jej bude zkrátka vyžadovat mnohem víc než tomu doposud bylo. Velký upgrade ale zažije díky novému typu RAM i šířka jejího pásma, která se zlepší o 50 % a tedy by měla mnohé úlohy zrychlit.

Corss je přesvědčen o tom, že právě výrazné vylepšení fotoaparátu ve formě nasazení 48MPx snímače s údajnou podporou 8K videí je hlavním důvodem nejen k poměrně výraznému zlepšení grafického výkonu, ale taktéž k solidnímu skoku CPU i šířky pásma paměti. Zpracování snímků přes senzor s výrazně větším počtem pixelů si totiž logicky vyžádá daleko více výkonu, popřípadě by si vyžádal mnohem více času. Jelikož však Apple rozhodně nebude chtít u svých nových vlajkových lodí jít cestou kompromisu ve formě delších “prostojů” při softwarovém zpracovávání fotek, musí jít logicky cestou výkonu. Zda se Cross trefil či nikoliv sice ukáže až září, jelikož však v minulých letech střílel zpravidla přímo do černého, je velmi pravděpodobné, že i tentokrát zabodoval.