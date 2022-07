Apple iPhonům 14 extrémně věří, ještě před představením navyšuje jejich výrobu

Přestože se ve světě otevřeně hovoří o příchodu finanční krize, zdá se, že Apple i nadále věří, že jeho telefony mají ve světě své nezastupitelné místo, které se ani s krizí nezmění. Jak jinak si ostatně vysvětlit to, že by se ještě před uvedením iPhonů 14 (Pro) rozhodl pro navýšení jejich výroby, aby byl a podzim schopen uspokojit obří poptávku.

S informacemi o navýšení výroby iPhonů 14 (Pro) přišel jako první asijský portál DigiTimes, který se může pochlubit vazbami na dodavatelský řetězec se sídlem v Asii. Ten měl zpravodajcům sdělit, že navyšování výroby novinek je poměrně razantní a hlavně v dnešní době velmi ojedinělé. Prakticky všichni androidí výrobci se totiž naopak rozhodli pro výrazný útlum výroby, jelikož se jejich smartphony začínají prodávat čím dál tím pomaleji – a to dokonce i prémiové modely. Apple je tedy evidentně o kvalitě chystaných iPhonů více než přesvědčen.

Nová generace by měla stejně jako v předešlých letech obsahovat celkem čtyři modelové řady, přičemž namísto modelu mini dostaneme druhého Maxe – tentokrát však v nižší verzi. Díky tomu se tak dočkáme dvou 6,1” variant a dvou 6,7” variant, které se od sebe budou lišit zejména fotoaparáty, výřezem a průstřelem v displeji, ProMotion a samozřejmě i použitými materiály a barvami. Co se pak týče ceny, jak základní modely, tak i řada Pro podraží, ale o kolik, to je v současnosti nejasné.