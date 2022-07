iPhony 14 Pro dostanou superrychlou RAM paměť

Přestože by se skoro až chtělo říci, že o chystaných iPhonech 14 Pro již víme naprosto vše, opak je pravdou. Před pár minutami se totiž dostala na světlo světa další extrémně zajímavá zpráva, která tyto telefony opět o něco více poodhaluje z nového úhlu. Tentokrát se týká konkrétně RAM paměti.

Zdrojům dobře informovaného asijského portálu DigiTimes se údajně podařilo zjistit, že zatímco do iPhonů 14 a 14 Max plánuje Apple nasadit RAM paměť typu LPDDR4X, který využíval i loni, u řady Pro chce využít LPDDR5, která je oproti předešlé verzi zhruba 1,5x rychlejší, ale třeba i energetický méně náročná, což by se mohlo velmi pozitivně projevit na výdrži telefonu. Díky rychlejší RAM paměti by se tak mohlo celkové využívání iPhonu zrychlit, jelikož například takové načítání aplikací z pozadí by mělo být opět rychlejší. Poměrně zvláštní je nicméně to, že jak iPhony 14, tak 14 Pro mají podle DigiTimes dostat stejné množství RAM – konkrétně 6 GB. V minulosti se přitom spekulovalo nad tím, zda modely Pro nenabídnou spíš 8 GB RAM, které by jim nabídly lepší využitelnost pro náročnější úlohy.

Ať už je pravda ohledně velikosti RAM a její rychlosti jakákoliv, oficiálně se jí dozvíme zhruba za měsíc a půl. Na září má totiž Apple takřka 100% naplánovanou svou každoroční Keynote, v rámci které světu právě nové iPhony ukáže. A nejen ty – počítá se zde totiž třeba i s novými AirPods, Apple Watch a s trochou štěstí i Macem Pro nebo HomePody. Zkrátka a dobře, letošní podzim bude v lecčem velmi zajímavý.