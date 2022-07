Éra fyzických SIM končí, do některých iPhonů 14 (Pro) je již nestrčíte

Plastové SIM karty jsou pro Apple přežitek. Vyplývá to alespoň z čerstvé zprávy reportérů z The Wall Street Journal, dle kterých se měl kalifornský gigant rozhodnout pro vytvoření dvou typů iPhonů 14 (Pro), přičemž jedny budou nabízet klasický slot na SIM karty, ty druhé však budou zcela bez něj a budou tedy podporovat jen eSIM. Naplní se tak spekulace ze začátku letoška, které se právě kolem usmrcení fyzických SIM karet točily.

Kalifornského giganta vede dle zdrojů k částečnému usmrcení fyzických SIM karet jednak to, že již zkrátka nejsou mezi uživateli tak populární a to i kvůli tomu, že zejména v Evropě a Asii uživatelé pendlují mezi operátory ve snaze najít co možná nejvýhodnější tarif, a jednak je již technologie elektronických SIM karet ve světě velmi rozšířená. Pro Apple tudíž již nemá příliš smysl setrvávat na staré technologii, která výhledově stejně zemře, a proto raději začne pozvolna přecházet na nové řešení, které může čistě teoreticky i mírně snížit cenu iPhonů jako takových, jelikož budou rázem o něco jednodušší na výrobu.

V tuto chvíli je sice otázkou, kde všude by mohly být iPhony bez fyzického slotu na SIM dostupné, právě vzhledem k oblibě této technologie v Evropě a Asii je velmi pravděpodobné, že na těchto kontinentech se tak stane. Naopak v USA by se mohl Apple přidržet ještě pár let klasického slotu na SIM, jelikož jsou tam lidé zvyklí držet se jednoho operátora dlouhodobě. Držení dvou typů iPhonů na trhu by pro něj přitom nebylo ničím novým – vždyť při představení iPhonů XS a XR prodával v Číně modely se dvěma sloty na fyzickou SIM, zatímco ve zbytku světa řešil podporu Dual SIM jedním fyzickým slotem a jedním slotem na eSIM. A co vy, sáhli byste raději po eSIM verzi, nebo po verzi s fyzickou SIM?