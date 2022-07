České rychlé odpovědi v iMessage jsou k smíchu, mohou vás však dostat i do rozpaků

Apple Watch jsou skvělé v tom, že dokáží jednoduše a relativně přesně zaznamenávat aktivitu a hlídat zdraví uživatele. A pokud zrovna nemáte úplně ideální období a chybí vám motivace, tak i v tomto případě dokáží hodinky od Applu pomoci. Samozřejmě existují různé motivační aplikace a nativní odznáčky, kromě toho ale můžete navzájem sdílet svou aktivitu s přáteli či rodinou a případně i rovnou soutěžit. Dnes jsem se ale dostal do velmi zajímavé situace, u které jsem se upřímně zasmál.

Pokud s kýmkoliv sdílíte svou aktivitu, a dotyčný ji zároveň sdílí s vámi, tak jistě víte o tom, že se vám mohou zobrazovat různá upozornění – například o aktuálním stavu kroužků, popřípadě o dokončeném cvičení. Co se týče druhého jmenovaného příkladu, tak vždy, když vám takové oznámení přijde, na něj můžete reagovat prostřednictvím rychlých odpovědí, které jsou často vtipné, ale také rýpavé a případně povzbuzující. Tyto rychlé odpovědi jsou samozřejmě předpřipravené a vygenerované samotným systémem, takže je uživatel v tomto ohledu nemůže měnit, zároveň se liší také podle toho, jaký typ cvičení dotyčný uživatel dokončil.

Osobně tyto rychlé odpovědi využívám velmi často, a to jak v rodině, tak i u přátel. Dnes jsem se ale upřímně nestačil jedné z předpřipravených odpovědí divit. Abych vás vtáhl do děje, tak svou aktivitu mimo jiné sdílím se svou mamkou, která se dnes rozhodla navštívit bazén a zaplavat si. Vzhledem k tomu, že se jedná o moderního uživatele Apple Watch, tak si samozřejmě nezapomněla zapnout sledování aktivity, v tomto případě tedy plavání. Jakmile cvičení dokončila, tak mi očekávaně přišlo klasické oznámení s informací o této skutečnosti. Tradičně jsem se rozhodl využít rychlé odpovědi, když jsem ale uviděl, co mi hodinky připravily, byl jsem opravdu zaskočen. Hned druhá rychlá odpověď totiž měla znění Čubička? 💦.

Samozřejmě jsem se po přečtení zasmál a zcela upřímně jsem nechápal, z jakého důvodu systém výše uvedenou odpověď připravil. Nešlo mi to nějak do hlavy, a tak jsem se rozhodl tohle slůvko vyhledat s tím, že jsem zjistil, že se mimo hlavní a známý výraz jedná také o začátečnický styl plavání. V tu chvíli mi to docvaklo, ale i tak, co si budeme nalhávat – vsadím se, že především mladší generace nezná jiný výraz slova čubička než ten, který nás všechny napadne jako první. Nelze pochybovat o tom, že žijeme v době dvojsmyslů, a když si navíc k tomu odmyslíte zmíněné slůvko, tak vám zbyde ještě zajímavý emoji 💦, který mnoho z nás využívá v úplně jiných případech. Ještě bych možná pochopil, kdyby taková odpověď vyskočila u drahé polovičky se sexuálním podtónem, ale u vlastní mamky to jednoduše smysl nedává a je to samozřejmě vtipné, ale svým způsobem i šílené. Možná by tedy Apple mohl lehce zapracovat na personalizaci této funkce, aby nedocházelo k takovým omylům. Máte i vy nějaký podobný zážitek s rychlými odpověďmi na Apple Watch?

Apple Watch koupíte zde