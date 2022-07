Apple Watch 8 možná nakonec dorazí bez jednoho z nejvymodlenějších vylepšení

Letošní generace Apple Watch by toho měla přinést uživatelům relativně dost. Kromě změny designu se nejčastěji skloňuje například teploměr pro upozornění na zvýšenou teplotu či delší výdrž baterie, kterou by mělo zlepšit třeba nasazení režimu nízké spotřeby, který známe z iPhonů. Jedná se ve své podstatě o režim, který deaktivuje některé funkce, ale i poté je iPhone bez problému využitelný, přičemž deaktivované funkce lze ručně využívat stále – například vybírat příchozí maily ze schránky a tak podobně. Mark Gurman z Bloombergu se nicméně nyní nechal slyšet, že právě režim nízké spotřeby pro Series 8 není zatím tak jasně daný, jak bychom si zřejmě všichni přáli.

Zdroje Gurmana pocházející dle všeho přímo z řad Applu se nechaly slyšet, že ač by kalifornský gigant rád režim nízko spotřeby po vzoru iPhonů na Apple Watch nasadil, pravdou je, že jej stále vyvíjí a není jasné, zda jej stihne pro Series 8 dokončit. Ve hře je tedy jeho odložení pro příští generaci Apple Watch, popřípadě spuštění s některou z budoucích softwarových aktualizací Series 8, které by jej “odblokovaly”. Příliš mnoho času na rozseknutí tohoto problému nicméně již Apple nemá, jelikož finální produkt po všech stranách – tedy hardwarově i softwarově – musí dokončit do určitého termínu, aby jej následně byl schopen otestovat a tak podobně.

Fotogalerie Apple Watch Series 8 koncept - 5 Apple Watch Series 8 koncept - 4 Apple Watch Series 8 koncept - 1 Apple Watch Series 8 koncept - 6 +3 fotky Apple Watch Series 8 koncept - 7 Apple Watch Series 8 koncept - 2 Vstoupit do galerie

V tuto chvíli bohužel nezbývá nic jiného než doufat, že se vývojářům Applu podaří dokončit vše na čas a díky tomu tedy dorazí Apple Watch Series 8 ve verzi, kterou si výrobce, ale i fanoušci Applu vysnili. Z uživatelského hlediska se nicméně jedná skutečně jen o zbožné přání, jelikož jak hodinky, tak samozřejmě ani vylepšení pro ně zatím oznámeny nebyly, takže se s trochou nadsázky “modlí” k něčemu, co neexistuje.