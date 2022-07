Apple Watch Pro vzhled bude nakonec jiný než se původně očekávalo

Není žádným tajemstvím, že má Apple na letošní rok připraveno představení hned tří modelů Apple Watch – konkrétně SE 2, Series 8 a zbrusu nové verze Pro, kterou chce cílit na nejnáročnější sortu uživatelů lačnící mimo jiné po prvotřídní odolnosti a tak podobně. A právě o modelu Pro se nyní díky zdrojům velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana dozvídáme podrobnosti.

Mark Gurman potvrdil konkrétně to, že nové Apple Watch Pro se oproti Series 8 a SE odliší mírně větším tělem a samozřejmě i displejem. Ten by měl povyrůst zhruba o 7 %, což se sice může zdát na první pohled jako relativně velké číslo, avšak je třeba si uvědomit, v jakých velikostech že jsou vlastně Watch k dispozici. Co se pak týče materiálu, ze kterého budou hodinky vyrobeny, počítá se s vylepšenou verzí titanu, která by jim měla zajistit prvotřídní odolnost. Větší tělo navíc umožní nasadit větší baterii, díky které by měly hodinky minimálně v chystaném režimu nízké spotřeby vydržet bez problému několik dní na jedno nabití.

Zde však dobré zprávy končí. Pokud totiž od nové řady Apple Watch očekáváte výrazně změněný design, máte smůlu. Přestože se doposud hovořilo o nasazení hranatého těla, Mark Gurman tvrdí, že se tak nestane a že hodinky si sice proměnou vzhledu projdou, avšak bude se jednat spíš o evoluci nežli revoluci. Design tedy bude dle všeho i nadále využívat obdélníkový tvar se zaoblenými hranami, za což nicméně může Apple čelit dle Gurmana solidní kritice. Přeci jen, očekávání jsou velká a hodiny po vzoru současných Apple Watch za výrazně vyšší cenu (ta se má pohybovat kolem 30 tisíc korun) moc jablíčkářů chtít nebude. Na závěry je však samozřejmě ještě čas.