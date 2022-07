5 negativních vlastností MacBooku Air M2, o kterých byste měli před koupí vědět

Apple představil nový MacBook Air na letošní vývojářské konferenci. V současné době už si tento stroj můžete i koupit, a pokud sledujete náš magazín, tak jistě víte o tom, že jeden MacBook Air máme k dispozici i v redakci. Jsem přesvědčen o tom, že je nový Air s čipem M2 opravdu parádním strojem (viz článek níže), za více než týden používání jsem však přišel na několik negativních stránek, které by mohly určitým způsobem ovlivnit váš výběr jablečného počítače. Pojďme se společně na těchto 5 věcí, které se Applu u nového Airu úplně nepovedly, podívat.

Mezi jedno z největších omezení předchozí generace Maců s čipy M1 je rozhodně možnost připojení pouze jednoho externího monitoru. Většině uživatelům tohle nejspíše dostačovat bude, ale stroje s M1 využívají i náročnější lidé, kteří by chtěli monitory využít například dva – výkon čipu v tomto případě rozhodně nehraje roli. Proto jsme očekávali, že Apple naše prosby vyslyší a přijde u Maců s M2 s podporou alespoň dvou externích monitorů. Bohužel jsme se ale nedočkali a nový Air, potažmo stroje s M2, stále nezvládnou více než jeden externí monitor.

Klávesnice

I když se o tom Apple prakticky žádným způsobem nezmínil, tak s největší pravděpodobností lehce u nového Airu přepracoval klávesnici. Samozřejmě víme o tom, že došlo ke zvětšení první řady kláves. Kromě toho mají ale klávesy také o něco menší zdvih. Pokud vedle sebe vyloženě nemáte MacBook Air s M1 a M2, nejspíše to nepoznáte, ale při okamžité změně klávesnice to je jednoduše poznat. Menší zdvih musel Apple nasadit nejspíše kvůli tomu, že v místech klávesnice je Air M2 o něco užší, než původní generace s M1, takže by zde nejspíše nevlezly veškeré potřebné komponenty.