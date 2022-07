Před nedávnem Apple spustil prodeje nového MacBooku Air M2. Nám se ho samozřejmě hned v den spuštění prodejů podařilo získat do redakce, díky čemuž jsme vám mohli ihned zprostředkovat unboxing , společně s prvními dojmy . Prvních několik hodin využívání nového MacBooku Air je úspěšně za mnou a jsem přesvědčen o tom, že se jedná o perfektní zařízení. V tomto článku se proto podíváme na 5 věcí, které se mi líbí na MacBooku Air M2 s tím, že prostřednictvím odkazu níže se dostanete na opačný článek, tedy na 5 věcí, které se mi tak úplně nelíbí.

To, čeho si na novém MacBooku Air M2 všimnete hned na první dobrou, je přepracovaný design. Apple se vůbec poprvé v historii MacBooku Air rozhodl upustit od zužujícího se šasi, což znamená, že u nejnovějšího Airu je šasi po celé délce i hloubce stejně vysoké. Tento nový design vypadá velmi dobře na produktových fotkách, o to více je ale perfektní v reálném životě. Pokud tedy například nad novým Airem právě z důvodu designu váháte, určitě se zastavte na pobočku jakéhokoliv prodejte a podívejte se na něj. Nebudete litovat a určitě změníte názor.

Výřez v horní části displeje

Mnoho jablíčkářů si dobírá Apple za to, že se u nejnovějších přepracovaných MacBooků nachází v horní části displeje výřez, stejně jako na iPhonech. V tomto výřezu se nachází pouze přední kamera, společně s LED diodou indikující aktivitu. Mně osobně se ale výřez v horní části obrazovky nesmírně líbí, jelikož se jedná o něco nevšedního, originálního a hlavně ikonického. Co si budeme nalhávat, onen výřez je s kalifornským gigante spjat již několik dlouhých let a každý, kdo výřez uvidí, tak hned ví, že se jedná o produkt od Applu.