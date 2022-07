5 tipů a potřebných informací pro novopečené majitele Maců s M2

Stahujte aplikace pro iPad

Apple Silicon čipy využívají architekturu ARM, stejně jako čipy, které se nachází v iPhonech či iPadech. Logicky to znamená, že aplikace, které jsou vytvořeny pro iPhony a iPady, by měly fungovat také na Macích s Apple Silicon – a ona to je skutečně pravda. Některé aplikace, které jsou určené pro jablečné telefony či tablety, můžete doopravdy jednoduše spustit i na Macu s Apple Silicon. Může se jednat o různé programy, hry a mnoho dalšího a v některých případech tohle může přijít vhod. Pro stažení aplikací určených pro iPhone a iPad na Mac přejděte do App Store, kde poté aplikaci vyhledejte, a poté jen klepněte na možnost Aplikace pro iPhone a iPad.