MacBook Air M2 obsahuje akcelometr, o jehož využití můžeme jen spekulovat

Nový MacBook Air M2 přichází na trh s jednou novinkou, kterou žádný jiný počítač s čipem Apple Silicon doposud nenabízel. Přesto ji můžete velmi dobře znát z iPhonů, iPodů touch nebo iPadů. Řeč je o akcelometru, který slouží k zjištění informací o pohybu, zrychlení, rychlosti a rotaci zařízení. Tuto součástku našel tým iFixit během rozebírání MacBooku Air M2 a doposud není příliš jasné, k čemu ji Apple v současné době využívá.

Apple už do prvních MacBooků a dokonce i PowerBooků přidával takzvaný Sudden Motion Sensor, který sloužil k tomu, aby se v případě prudkého pohybu, například při pádu notebooku na zem, zastavil ještě před dopadem pevný disk a eliminovala se tak ztráta dat. Tento senzor uměl měřit náklon počítače a existovala dokonce i řada her, které jej využívaly. Jednalo se však o jinou technologii, než kterou využívá klasický akcelometr. Navíc v případě MacBooku Air M2 s flash pamětí, nedává umístění akcelometru do počítače příliš smysl.

MacBook Air M2 je sice prvním počítačem od Applu s čipem Apple Silicon, který nabízí akcelometr, ovšem i letos představený Apple Studio Display disponuje právě akcelometrem, u kterého stejně jako v případě MacBooku Air není příliš jasný jeho smysl. Nejčastěji se spekuluje o tom, že senzor využívají servisní technici Applu, aby detekovali pád zařízení, ovšem v případě, že vám spadne MacBook nebo Display na zem, je většinou možné pád detekovat pouhým pohledem na ono zařízení. Další možností je pak využití akcelometru pro stabilizaci videa přes FaceTime kameru a tato možnost se zdá mnohem pravděpodobnější. Apple čas od času do svých zařízení montuje komponenty, které nemají zjevné využití. Například HomePod mini obsahuje senzor teploty a vlhkosti, ovšem ani o jednom z toho vás nedokáže informovat.