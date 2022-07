5 nedoceněných funkcí v macOS, které by měl znát a využívat každý

Pořídili jste si před nedávnem nový Mac? Pokud ano, tak zajisté stále objevujete veškeré funkce, které operační systém macOS nabízí. Některé funkce jsou skvělé již na první dobrou, některým jiným je pak nutní přijít na chuť. V tomto článku se společně podíváme na celkově 5 funkcí v macOS, které by měl znát a hlavně využívat každý uživatel, jelikož dokáží zjednodušit každodenní fungování. Chcete-li se tedy dozvědět něco nového, tak pokračujte ve čtení.

Zcela jistě už jste někdy potřebovali na Macu vložit emoji, například do chatu či kamkoliv jinde. Ve většině případech, pokud zrovna nemáte MacBook s Touch Barem, jste nejspíše přešli na webové stránky, ze kterých se emoji dají kopírovat, a poté jste je vložili. To je sice relativně jednoduché, ale na druhou stranu zbytečné, jelikož je možné emoji jednoduše vkládat přímo skrze rozhraní macOS. A nejedná se o nic složitého, pouze stačí, abyste stisknuli klávesovou zkratku Control + Command + mezerník , kde si pak v tabulce emoji vyberte a poklepáním vložte na aktuální místo.

Režimy soustředění

Soustředit se v dnešní době na práci či studium je složitější než kdykoliv předtím, a to hlavně kvůli větší pravděpodobnosti vyrušení. Často stačí, aby vám na Mac či iPhone přišlo jediné oznámení, popřípadě aby zařízení vydalo jediný zvuk, a pracovní či studijní nasazení je rázem fuč. A pak už to je jako lavina – z odepsání na zprávu je otevřená sociální síť, na které si začnete prohlížet další obsah, videa apod. a najednou tak strávíte několik desítek minut ničím. S tímto dokáži pomoci režimy soustředění, ve kterých si přesně nastavíte, kde vás může kontaktovat, a které aplikace vám budou moci odesílat oznámení. Navíc k tomu můžete režimy sdílet napříč všemi zařízeními. Pro nastavení přejděte do  → Předvolby systému → Oznámení a soustředění → Soustředění.