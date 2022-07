5 důvodů, proč mají lidé rádi Apple

Apple je v současné době jeden z největších technologických gigantů – a tohle místo si drží už delší dobu a s největší pravděpodobností ještě držet bude. Jablečná společnosti si své zákazníky získala hned několika způsoby. Pokud jste někdy přemýšleli nad tím, proč má vlastně většina lidí Apple tak ráda, popřípadě proč jej máte tak moc rádi i vy, tak v tomto článku se společně podíváme na 5 důvodů, proč tomu tak je. Vrhněme se přímo na věc. Mohlo by vás zajímat Jak se vyhnout hacknutí Apple produktů: 5 tipů, které byste měli znát iPhone Pavel Jelič 31. 5. 2022

Produkty mají styl Co si budeme nalhávat, produkty od Applu měly styl prakticky vždycky. Jablečná zařízení poznáte hned na první pohled prakticky pokaždé – jsou naprosto ikonické, a to i bez nutnosti vidět Apple logo. Revoluci kalifornský gigant způsobil již s příchodem prvního iPhonu – zatímco ostatní výrobci prodávali plastové cihly, tak Apple přišel s krásným a moderním zařízením. Apple sice čas od času udělá nějakou změnu, na kterou nejsou uživatelé připraveni, například odstranění sluchátkového konektoru u iPhonu 7, ve většině případech se to ale vyplatilo a ostatní výrobci pak šli stejným proudem. Takto vypadá nejnovější MacBook Air M2

Ekosystém je bezkonkurenční Většina z nás miluje Apple také kvůli ekosystému, tedy jakési provázanosti všech produktů. Pokud tedy nevlastníte jen iPhone, ale také třeba iPad či Mac, tak jistě víte o tom, že můžete práci začít dělat na jednom zařízení a v případě potřeby se ihned přesunout na druhé s tím, že budete pokračovat přesně tam, kde jste skončili. Stačí například vyfotit fotku, kterou rázem budete mít k dispozici všude, otevřít záložku, vytvořit novou poznámku či připomínku a mnoho dalšího – vše je synchronizováno a připraveno. Ne nadarmo se říká, že jakmile jednou do ekosystému Applu vstoupíte, tak už není cesty zpět.

Časté aktualizace Apple se snaží své produkty udržovat co nejvíce aktualizované, a kromě toho, že velmi často vydává klasické aktualizace systémů, tak každý rok přichází se zbrusu novými majoritními verzemi systému, které přináší nespočet nových funkcí a možností. Navíc k tomu, Apple je vyloženě známý tím, že se snaží vytvářet pro svá zařízení co nejdelší podporu – aktuální iOS 15 tak například nainstalujete i na iPhone 6s, který je starý neskutečných 7 let, a který začínal na iOS 9. Podobně je tomu i u Maců, iPadů a dalších zařízení. Jednoduše máte jistotu, že se Apple na vaše pár let staré zařízení nevykašle.

Produkty vydrží déle Co si budeme nalhávat, pro mnoho lidí je například koupě nového iPhonu či Macu obrovským výdajem, na druhou stranu se ale svým způsobem jedná o investici. Žádné produkty vám totiž nevydrží tak dlouho, jako ty od Applu – viz například již zmíněný iPhone 6s, který je i v dnešní době bez problémů použitelný, byť v něm mnozí uživatelé mají třetí baterii. Pokud byste nyní vzali do ruky 7 let starý Android telefon, nejspíše byste jej po pár minutách hodili z okna. Co se týče Maců, tak zde něco podobného vzniklo s nasazením čipů Apple Silicon. Pokud jste si pořídili například Mac s čipem M1, vydrží vám bez problémů několik dlouhých let. Zkrátka a jednoduše, potřeba po upgradu současného zařízení je u Apple produktů nižší a méně potřebná než u konkurence.