Takto se Apple snaží zatraktivnit herní službu Apple Arcade

Přestože by možná kdekdo řekl, že je herní služba Apple Arcade umožňující hrát za měsíční předplatné více než 200 titulů, víceméně mrtvá, jelikož jí Apple nevěnuje příliš pozornosti, opak je pravdou. Míří do ní totiž poměrně pravidelně nové a nové tituly s cílem jí zatraktivnit a co víc – nyní se jí Apple rozhodl i mírně graficky upravit, aby byla přehlednější.

U Apple Arcade platí to, co u Xbox Game Passu nebo třeba Netflixu a HBO Max – tedy že z něj obsah čas od času zmizí. A právě na mazání her z Apple Arcade se nyní Apple zaměřil s tím, že do spodního menu přidal novou sekci s názvem Brzy zmizí, ve kterých se budou nově objevovat hry, které budou ze služby v dohledné době odstraněny. V současnosti je v sekci umístěno 15 titulů, které si tak mohou uživatelé zahrát posledních pár dní ještě v rámci předplatného, přičemž poté se buď stanou placenými aplikacemi v klasickém App Store, nebo z telefonů zcela zmizí.

Přestože se jedná ve své podstatě o drobný upgrade, fanouškům Apple Arcade dává Apple tímto prvkem možnost si nenechat ujít žádný titul, což je rozhodně pozitivní. Je nicméně otázkou, zda podobné minikrůčky kupředu stačí k tomu, aby služba nabrala na popularitě či je to již beznadějné. Vše v tomto směru ukáže ostatně až čas a plány, které v jeho průběhu Apple s Arcade představí.