5 tipů pro hraní na Macu: Jak si zpříjemnit letní večery hraním videoher

Pokud byste si jednou za čas chtěli zahrát nějakou tu videohru i na vašem Macu, pak je tento článek přímo pro vás. Ačkoliv kombinace jablečných počítačů a gamingu nejde úplně dohromady, tak to ještě neznamená, že tady taková možnost není. Ba naopak. Vybrat si totiž můžete z hned několika variant a do hraní se vrhnout doslova po hlavě. V tomto článku se proto zaměříme na několik možností, jak si gaming na Macu užít na maximum. Na své si přitom přijde doslova každý. Ať už se řadíte mezi milovníky indie her, stříleček nebo simulátorů, stačí si vybrat vhodnou variantu a pustit se do hraní. Pojďme se na ně tedy společně podívat.

Apple Arcade Fotogalerie apple-arcade-fb1 apple-arcade-5 Vstoupit do galerie Přímo Apple nabízí svou vlastní herní platformu s názvem Apple Arcade. Ta funguje na bázi měsíčního předplatného, za které vám zpřístupní přes dvě stovky exkluzivních her plně optimalizovaných pro jablečná zařízení. Naplno si je tak můžete užít nejen na Macu, ale také na iPhonu, iPadu nebo Apple TV. Jednou z největších výhod je synchronizace postupu skrze iCloud. Zatímco chvíli můžete hrát na telefonu, vzápětí se můžete přesunout k Macu a pokračovat v dané hře přesně tam, kde jste skončili. V rámci rodinného sdílení jde dokonce služba sdílet s ostatními členy rodiny/domácnosti. Na druhou stranu z hlediska her to není žádná sláva. V Apple Arcade najdete spíše nenáročné a oddechové hry, které vás sice dokážou zabavit na dlouhé hodiny, avšak takzvané AAA tituly mezi nimi jednoduše nenajdete. Co se ale týče konkrétních kategorií, tak ty jsou samozřejmě rozmanité. Zahrát si tedy můžete například sportovní, logické, závodní, akční a další hry – v tomto ohledu záleží jen a pouze na vás. Služba Apple Arcade vás vyjde na 139 korun měsíčně. Každý jablíčkář však může uplatnit zkušební verzi a získat jeden měsíc předplatného Apple One s Apple Arcade zcela zdarma. Případně při koupi nového Apple zařízení získáváte nárok na tříměsíční předplatné. Bližší informace o Apple Arcade najdete zde

Hry dostupné na macOS Samozřejmě pro operační systém macOS je také k dostání řada tradičních AAA titulů, které si může zahrát prakticky kdokoliv, kdo vlastní dostatečně výkonný Mac. Najít je můžete hlavně v herní knihovně Steam, kde si konkrétní hry můžete zakoupit, následně nainstalovat a rovnou se pustit do hraní. Vždy akorát stačí u každého titulu v jeho nárocích zkontrolovat, zdali je k dispozici i pro Macy, respektive pro macOS. Fotogalerie #2 M1-MacBook-Air-World-of-Warcraft-1536x1152.jpeg M1-MacBook-Air-Tomb-Raider-1536x1152.jpeg Vstoupit do galerie Pokud vlastníte Mac s čipem Apple Silicon, pak vás asi moc nepotěší, že pro tato zařízení nejsou až doposud optimalizovány téměř žádné hry. Mimo World of Warcraft byste totiž moc dalších her nenašli. To ale ještě neznamená, že si s ostatními jablečné počítače neporadí. I přes použití překladu skrze Rosetta 2 totiž dokážou hravě spustit a nabídnout plnohodnotný zážitek i množství populárních her. V našem testu jsme si posvítili například na Golf With Your Friends, Minecraft, Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends, Outlast a Middle-Earth: Shadow of Mordor. Jak ale najít funkční hry, se kterými nebudete mít problémy? K tomu poslouží seznam titulů na Apple Silicon Games, MacGamerHQ nebo DoesItARM.

GeForce NOW Kde už ale Mac nestačí, může si nechat trošku pomoct. Přesně v takovém případě přijde vhod služba cloudového hraní GeForce NOW od firmy Nvidia, která vám umožní hrát klidně i ty nejnáročnější hry, aniž by je váš Mac musel podporovat, nebo disponoval dostatkem výkonu. V takovém případě totiž hra neběží na vašem zařízení, ale na počítačích služby, přičemž k vám se odesílá pouze obraz, zatímco vy zase naopak odesíláte instrukce k ovládání. Vše přitom funguje naprosto bezchybně. Má to jen jednu podmínku – potřebujete stabilní internetové připojení. Ačkoliv je služba GeForce NOW placená, zahrát si můžete klidně i bezplatně. V základním režimu vám totiž služba umožní jednohodinové herní relace, následně je nutné hru restartovat a můžete hrát vesele dál. Tato platforma navíc pracuje s vašimi herními knihovnami Steam, Ubisoft a Epic, díky čemuž si nemusíte konkrétní tituly kupovat zvlášť, ale rovnou se můžete pustit do hraní těch, které již vlastníte. Samozřejmě zároveň také padá povinnost si hry vůbec stahovat a instalovat. Aby toho navíc nebylo málo, tak je služba přístupná i na iPhonech, kde si tak můžete zahrát zmiňované AAA tituly. Bližší informace o GeForce NOW najdete zde

Xbox Cloud Gaming Služba Xbox Cloud Gaming funguje na stejném principu jako GeForce NOW. Jedná se tedy o platformu pro takzvané cloudové hraní, kdy si vystačíte s internetovým připojením. Stejně tak se okamžitě můžete ponořit do hraní populárních her. Je tady ale poměrně zásadní rozdíl. V tomto případě totiž nehrajete počítačové hry, nýbrž ty konzolové. A právě proto se neobejdete bez herního ovladače. Zároveň je nutné si platit předplatné Xbox Game Pass Ultimate. Na druhou stranu jeho součástí je nejen možnost samotného hraní, ale stovky populárních a plnohodnotných titulů pro konzole Xbox.