Nová hra od tvůrců Pokémon Go vám dovolí v reálném světě verbovat basketbalové hvězdy

Kdo z hokejových fanoušků nikdy nesbíral sběratelské kartičky svých oblíbených hráčů? Sběratelství spojené s ledním hokejem samozřejmě existuje i u ostatních populárních sportů. Vývojáři ze studia Niantic, které nám přineslo stále populární Pokémon Go, vám nyní dovolí sbírat ty nejslavnější basketbalové hvězdy. V čerstvě oznámené novince NBA All World budete stejně jako v ostatních počinech společnosti pobíhat po reálném světě a v jeho virtuální kopii hledat místa, na nichž budete rekrutovat nové basketbalisty a vyzývat ostatní hráče. Na takové zajímavé body vás přitom budou navádět reálná místa. To nejzajímavější totiž na vás bude čekat například v blízkosti sportovních obchodů či opravdových basketbalových hřišť.

Vývojáři ve spolupráci se samotnou NBA a její hráčskou asociací tak budou plně využívat hromady dat, které shromažďují z ostatních svých projektů, jež využívají technologii rozšířené reality. V marketingových materiálech ke hře zacházejí tvůrci tak daleko, že označují NBA All World za hru v metaversu. Tím ovšem míní pouze fakt, že propojuje reálný a virtuální svět. Za součást metaversa by se tak podle takového oznámení mohlo brát i takové Pokémon Go. Datum vydání hry zatím neznáme, vypadá to ale že na seznamu priorit Nianticu bude hodně vysoko. Studio totiž v nedávné době přerušilo práci na čtyřech svých projektech včetně již dlouho oznámené hry ze světa Transformers.